Henry Cavill vuelve al cine después de Superman y Netflix

Acá el tráiler:

Embed - The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (2024) Official Trailer - Starring Henry Cavill

Henry Cavill no está solo en esta aventura, sino que está acompañado por un elenco de lujo, que incluye a actores y actrices de renombre internacional.

Entre ellos se destacan Eiza González (Baby Driver), Alan Ritchson (Reacher), Alex Pettyfer (In Time), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusamokun (Dune), Henrique Zaga (Beyond the Universe), Til Schweiger (Inglourious Basterds), Henry Golding (Asiáticos ricos locos) y Cary Elwes (La princesa prometida).

También podés leer: Aquaman 2: Fracaso y ataúd del cine de superhéroes DC/Warner

Guy Ritchie, un experto en el género

El director de la película, Guy Ritchie, es un reconocido cineasta británico, que ha demostrado su habilidad para el género de acción en películas como Snatch, Sherlock Holmes. Ritchie suele combinar escenas de acción espectaculares con diálogos ingeniosos y personajes carismáticos, lo que le ha valido el aplauso de la crítica y el público.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare es una película que tiene todos los ingredientes para ser un éxito: una historia real, una trama apasionante, un protagonista carismático, un elenco de lujo y un director experimentado.

image.png

Además, es una oportunidad para ver a Henry Cavill en un rol diferente al de Superman o The Witcher, y para conocer una parte de la historia que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Sin duda, una película que no hay que perderse.

