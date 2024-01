Fue nominada a 53 Emmy, pero no ganó ninguno y marcó récord

Un problema recurrente

La situación de Better Call Saul refleja un problema recurrente de los Emmy: la tendencia a elegir favoritos y a ignorar la diversidad y la calidad de otras series. Los mismos programas suelen ser nominados cada año, a veces independientemente de la calidad de una temporada determinada.

Esto hace que muchas series queden relegadas o subestimadas, y que los premios no sean representativos de las variadas historias y grandes series que se emiten en la televisión estadounidnse cada año.

Better Call Saul: El dolor de ser uno mismo

En ese sentido, Better Call Saul está en buena compañía. Programas como Buffy, la cazavampiros y The Wire, por muy diferentes que sean y por mucho que impulsaron la televisión, también están unidos en el hecho de que ninguno ganó ningún Emmy importante.

Lo mismo ocurre con los favoritos del público como The Good Place, New Girl y Parks and Recreation, además de favoritos de la crítica como BoJack Horseman, The Leftovers y Halt and Catch Fire.

Un legado imborrable

Si bien todos los involucrados en Better Call Saul habrían querido concluir su carrera con algunas victorias en los Emmy, especialmente considerando la calidad de esa última temporada, su legado no se ve disminuido por la pérdida. El spin-off se une a una clase de comedias y dramas, a menudo de élite, que son revisados y a veces incluso estudiados por cómo lograron contar sus historias y reforzar el medio televisivo en su conjunto.

Better Call Saul no solo fue una digna sucesora de Breaking Bad, sino que también fue una serie original y brillante, que exploró temas como la moralidad, la identidad, el amor y la justicia, con una narrativa ágil, ingeniosa y emotiva. Sus personajes, interpretados por un elenco excepcional, quedarán en la memoria de los espectadores, que los acompañaron en sus alegrías, sus penas, sus éxitos y sus fracasos.

image.png

Los Emmy pueden haber ignorado a Better Call Saul, pero el público y la crítica no. La serie se ganó el respeto y la admiración de millones de fans, que la consideran una de las mejores de la historia. Y eso es más valioso que cualquier premio.

