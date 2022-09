Los Emmys marcan el rating más bajo de su historia

Los nuevos métodos de entretenimiento se van creando a la par de la tecnología y es el servicio a la carta el que parece preferir la gente en esta nueva era que camina hacia el cord cutting.

image.png El escenario de los Emmys en la edición 2022.

Pero no solo el día fue el causante de este mal rating: el presentador del evento y veterano de SNL (Saturday night Live), Kenan Thompson, fue duramente criticado por su labor de comandante en estos Emmys 2022. Desde Twitter hasta The New York Times y The New Yorker vapulearon al hombre que puso en su hombro la conducción de este evento de tal magnitud. Criticaron la edición como ‘olvidable’ y ‘cansadora’, apuntando a Thompson como el principal causante de este ritmo presentado en los premios.

En Urgente24 continuaremos analizando las métricas de todo el mundo pensando en el horizonte sin televisión que parece acercarse según los panoramas presentados en la comunicación.

