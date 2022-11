Guillermo Francella mató a Pepe Argento

Y al mismo tiempo, enfatizó que el abanico de emociones fue muy completo para el personaje de Eliseo, sin necesidad de caer en los gestos cómicos o las muletillas que venía arrastrando con su protagónico en Casados con Hijos:

Yo se que para un actor tocar las mismas cuerdas en un mismo parlamento, en una misma situación, es lo más lindo si está bien escrito ese guión, como está este guión que es extraordinariamente cuidado cada palabra... Viste que a veces uno suele improvisar un poco [...] Acá el salirse del texto muchas veces conspira Yo se que para un actor tocar las mismas cuerdas en un mismo parlamento, en una misma situación, es lo más lindo si está bien escrito ese guión, como está este guión que es extraordinariamente cuidado cada palabra... Viste que a veces uno suele improvisar un poco [...] Acá el salirse del texto muchas veces conspira

Guillermo Francella con Jonatan Viale: Estoy filmando la segunda temporada

El funeral para Pepe Argento lleva varios años, aunque Francella convive con él de forma cómoda, pues realizará la obra de teatro basado en el exitoso programa de televisión durante enero de 2023, dirigiendo la empresa él mismo, acompañado de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón como guionistas.

Pero esta obtención formalizada de revalorizar su labor en el plató, posee algunos eslabones más en la cadena, antes de terminar explotando en las pantallas del streaming en estos días.

Guillermo Francella y los primeros clavos al ataúd de Pepe Argento

Sin embargo, este ataúd comenzó a sellarse mucho antes que este hit, cuando Francella decidió despegarse de su rol más icónico (Pepe Argento de Casados con Hijos) para agregar versatilidad a su perfil actoral.

Esta fue una discusión que Francella remontó en el pasado durante el programa Últimos Cartuchos, donde hablaba de estas mixturas con personajes menos cómicos y más dramáticos:

En los premios yo me reía por el ‘mejor actor de comedia’ y ‘mejor actor’, como que la comedia era algo minimizada o subestimada. Con el tiempo sí tuvo el valor que tiene, porque es uno de los géneros más difíciles que hay En los premios yo me reía por el ‘mejor actor de comedia’ y ‘mejor actor’, como que la comedia era algo minimizada o subestimada. Con el tiempo sí tuvo el valor que tiene, porque es uno de los géneros más difíciles que hay

Francella ya llevaba en su mochila de personajes dos figuras más que contrapuestas al ya moribundo Pepe, como Pablo Sandoval en El Secreto de sus Ojos, o Arquímedes Puccio en El Clan, y su gesta en el campo de la actuación estaba llevada por la edad, y por generar perfiles distintos pero de manera orgánica:

La búsqueda no es de prestigio, tenía la necesidad de un reconocimiento y valorización hacia mi como actor, y no que sea el ‘hace de Francella’. No me gustaba que pase eso, quería que se genere otra cosa La búsqueda no es de prestigio, tenía la necesidad de un reconocimiento y valorización hacia mi como actor, y no que sea el ‘hace de Francella’. No me gustaba que pase eso, quería que se genere otra cosa

Los que Aman Odian, el quiebre definitivo

El público se impactó con el brillo que Francella le sacó al personaje de Sandoval en El Secreto de sus Ojos, pero lo cierto es que el quiebre definitivo y que enarbola su espectro interpretativo es con Los que Aman, Odian.

Los que Aman, Odian es un thriller policial del 2017, en el que Francella es un médico atormentado por los amores del pasado, y se reencuentra con esa mujer a la que quiere olvidar, en un antiguo hotel de playa donde se hospeda.

Los Que Aman, Odian | Trailer Oficial | Patagonik

La película generó controversias debido a que Francella, inmiscuido en la labor dramática, había colaborado en esta película con su hija en la ficción de Casados con Hijos, Luisana Lopilato, quien interpretaba a su ex-amante en el filme de época.

Diario La Voz fue muy condenatorio en aquel momento, alegando con total seguridad que "Francella es Pepe Argento y Lopilato es Paola Argento" y en ese momento parecía que ninguno de los dos podía deshacerse del todo del personaje que les dio popularidad durante más de diez años.

Las respuestas del público no se hicieron esperar, a tal punto que hasta Jorge Rial también se pronunció al respecto en redes sociales, como un reflejo del sentimiento de aquel entonces, cuando la audiencia tomó conciencia de que Guillermo Francella estaba haciendo el funeral de Pepe hacía bastante tiempo.

Sin embargo, los días en los que Francella eran sinónimo de Pepe Argento, han definitivamente terminado, permitiéndole al actor entrar y salir del ataúd de su alter-ego cómico de manera holgada, a tal punto que en su último estreno, tuvo la posibilidad de formar dupla con Gabriel Goity, sin que fuera necesaria la referencia a ojitos azules de Poné a Francella.

