Gran Hermano: Coti denunció censura desde la producción

Gran Hermano: Cómo fue el cruce entre Coti y Julieta durante el debate

Aunque se fundieron en un fuerte abrazo en la final, las asperezas entre Coti Romero y Julieta Poggio no quedaron atrás. Las ex hermanitas tuvieron un fuerte cruce en el último debate de Gran Hermano en el que se sacaron chispas. La colorada indicó a la finalista que su estrategia de juego dentro de la casa fue deficiente:

"No todo es un juego": Julieta cruzó a Coti por su estrategia - Gran Hermano 2022

Anteriormente, Julieta Poggio había mencionado cómo había sido su experiencia durante el trato con Coti dentro de Gran Hermano:

Por supuesto se refería a la famosa estrategia de la novia de El Conejo que tanto revuelo generó y llegaron a decirle que estaba en contra de las mujeres.

