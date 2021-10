Escándalo en Santa Fe por su TV Pública

Entre los pedidos de la gente, se repitió varias veces la necesidad de que las fuerzas federales que arribaron a Rosario hace poco salgan del microcentro de la ciudad y se instalen en los barrios, que quedan desprotegidos. Los políticos fueron el punto de todos los convocados, que gritaron varios nombres y les pidieron seguridad.

image.png Según cifras oficiales del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, hasta el 10 de octubre, se contabilizaron 187 homicidios. Foto: Notife

En medio de este clima de tensión social que contó con la cobertura periodística de canales, radios y portales nacionales, así como también del resto de los medios zonales, se desató un verdadero escándalo tras conocerse la orden del Directorio del canal Santa Fe, algo así como la TV Pública provincial que responde a la Gobernación, que hoy está en manos del peronista Omar Perotti.

Más indignación generó aún en quienes plantearon que no solo es contra Perotti sino contra la política en general “porque el Directorio está integrado por referentes de los diferentes espacios partidarios”.

La Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario emitieron un comunicado en conjunto denunciando lo que ocurrió y manifestándose en contra:

Los trabajadores y las trabajadoras de prensa de Santa Fe Canal, nucleados en la APSF y el SPR, nos vemos en la obligación de aclarar que no compartimos la decisión del directorio del canal público de la provincia de no llevar a cabo la cobertura de la marcha en reclamo de justicia y seguridad, que se expresó en el día de ayer en el barrio rosarino de Arroyito, tras el asesinato de Joaquín Pérez en un intento de robo

La información es un derecho humano y un bien social que se debe proteger, corresponde a los medios, y más aún a un canal público, una profunda responsabilidad social porque a diario aportan la información con la que una sociedad construye gran parte de su visión del mundo y toma las decisiones que le competen.

Como periodistas tenemos derecho a disentir con la línea editorial de la empresa y que ese disenso pueda ser expresado. El trabajo periodístico no significa sumisión de conciencia, por el contrario, el hecho de trabajar para una empresa que tiene su línea o determinación editorial no implica que se deban dejar de lado convicciones y principios, cualquiera sea la índole de los mismos