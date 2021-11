Enrique Pinti también advierte por el "que se vayan todos"

Por otro lado, Enrique Pinti también se refirió a la Vicepresidenta Cristina Kirchner. "La presencia de Cristina Kirchner no me decepcionó porque es lo que se esperaba. Ella se mete en todo, ella mete la cuchara en todo. Era lo que temía lo que podía ocurrir porque es un poco autoritaria y se suman una serie de cosas”, sostuvo el autor y director del espectáculo Salsa Criolla. También reconoció que, en un principio, apoyó la administración de la ex Presidenta, pero también lo terminó decepcionando. "Estoy podrido a esta edad de que me caguen siempre con cosas autoritarias que no tienen nada que ver con nada”, sentenció el humorista.