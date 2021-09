El violento cruce entre Anamá Ferreyra y Adriana Aguirre

Edith Hermida, la conductora de Canal 9, para prevenir que el conflicto escalara a mayores fue rápidamente a una tanda publicitaria. Cuando regresó el programa, Anamá Ferreyra se había retirado.

Está en tus manos: Por esto se enojó Anamá Ferreira

Más tarde, la modelo narró la violenta situación que vivió durante ese corte y explicó por qué decidió irse.

El testimonio de Anamá Ferreyra

En diálogo con La Nación, Anamá Ferreyra relató:

“Yo fui a un programa de juegos para pasarla bien y ella empezó a hablar de todas las enfermedades que tiene. En un momento me dijo ‘callate la boca mono’, y ahí dije ‘no’, porque me menospreció. Todos en el estudio quedaron petrificados, el director mandó al corte y yo me fui encima de ella y le dije que era una maleducada y una racista. Estaba furiosa y les dije que yo no seguía y me fui. Ella me atacó, tiene ese preconcepto racial, pero está lleno de gente así”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCULtQOig_RE%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEK2xkd1JGB1rVrxhNEQcpeYGtSNotpqFm66ZAx4q54WnwjzCKFH5pHMJ5C43iZAJQbkyyxGruZAlra8LTZBiDi2ZCyzbta3HB6ZBODU7ImoWkYQ6SH3rd4DjZCENdXvbRz7Fq3JWBoL7s0hp8WKYLZAl6cun1LZC8QZDZD View this post on Instagram A post shared by Anama Ferreira (@anamaferreira)

Durante la mañana, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, narró que Adriana Aguirre le ofreció pedirle disculpas en vivo y que desde la producción intentaron convencerla de que se quedara.

“También me ofrecieron que la echaban a ella pero preferí irme yo. No puedo dejar a un racista al lado mío. A esta la tengo que cancelar”, afirmó.

A pesar de que durante la entrevista radial aseguró que tenía intenciones de iniciar acciones legales, más tarde confirmó a La Nación que había desistido porque “nadie da respuesta”.