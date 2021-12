El evento youtuber que podría dejar a Lionel Messi con covid

Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento de ayer dieron covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento de ayer dieron covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas