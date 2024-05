El Chaltén: Un puma acechó a una familia cordobesa y el video se volvió viral

Embed - Parque Nacional Los Glaciares on Instagram: "El Puma (puma concolor) es el mayor predador de la Patagonia. La especie, exclusiva del continente americano, se distribuye desde Alaska (Norteamérica) hasta el sur de la provincia de Santa Cruz (Argentina). Habita en zonas montañosas, selvas, desiertos y en la estepa patagónica. Por lo general, el puma es solitario y de hábitos preferentemente crepusculares y nocturnos, con picos de actividad al anochecer y al amanecer. Pasa la mayor parte del día descansando en oquedades rocosas, en las ramas de los árboles o escondido entre pastos altos. De movimientos rápidos y silenciosos, es un corredor veloz, muy poderoso en el salto y un hábil nadador. Trepa a los árboles con agilidad, pudiendo subir o bajar con un solo salto de más de 10 metros. Especie protegida del Parque Nacional, su conservación es de suma importancia por encontrarse en el último eslabón de la cadena alimentaria. Recomendaciones ante un posible encuentro: Tenga presente que el Parque Nacional Los Glaciares es un área con presencia de puma. Naturalmente le tema al hombre y se alejan de él, pero recuerde que usted está ingresando a su territorio. Si está caminando: no corra, el puma puede confundirlo con una de sus presas. No le de la espalda; obsérvelo continuamente y preste atención a su entorno. No se acerque ni lo acose; déjele siempre una vía de escape. Si usted está con niños, manténgalos cerca suyo o álcelos; nunca los deje solos. Si el puma se acerca, levante los brazos y agítelos, agite camperas u otros objetos para parecer más grande. Grite para ahuyentarlo, si esto no funciona, arroje una piedra. Si usted está dentro de un vehículo detenga la marcha y obsérvelo sin salir ni hacer ruido, aproveche la seguridad del vehículo para tomar fotografías. Siempre que vea un puma avise al personal del Parque, su información puede ser muy valiosa para conocer y monitorear sus movimientos. También puede acercarse a nuestros centros de informes/visitantes, hacerlo por mail ( [email protected] [email protected] ) o través de nuestras redes sociales oficiales (facebook.com/pnlosglaciares / instagram.com/pn_losglaciares/) #pumaconcolor"