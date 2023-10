Disney progre vs. Conservadores: Guerra por Blancanieves 

Pero lo que más molestó a los fans fue la actitud de Zegler hacia la película original y la historia de Blancanieves en general. En varias entrevistas, la actriz llamó al príncipe acosador, criticó la idea de que la princesa sueñe con el amor verdadero y calificó la obra maestra animada de Walt Disney como “anticuada ”.

También dijo que no le gustaba la película, que solo la había visto una o dos veces, y que odiaba la antigua atracción de Blancanieves en Walt Disney World Resort.

De hecho, podés leer esa nota acá: Golpe al Disney progre: Ahora se rebeló 'Blancanieves'

Ante estas declaraciones, muchos fanáticos expresaron su rechazo y su decepción con el remake de acción real. Pero una organización de medios de derecha llamada The Daily Wire fue más allá y decidió hacer su propia película de Blancanieves, titulada Blancanieves y la reina malvada.

La película estará protagonizada por Brett Cooper, un comentarista de cultura pop en The Daily Wire, y producida por Bentkey, la nueva productora del medio conservador. La película apunta a una fecha de estreno en 2024.

Snow White and the Evil Queen, Coming to Bentkey in 2024.