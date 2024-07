Disney en crisis: El presidente Bob Iger 'reventado' porque el estudio no pega una

¿Cómo se explica este dominó de fracasos?

Disney llegó al 2023 con una cartelera de títulos que prometían mucho, como "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", "Elementos", "Indiana Jones y el Dial del Destino", la reversión de "La mansión embrujada" y el live-action de "La sirenita". Pero la realidad fue muy distinta y no llegaron a cumplir las expectativas del público o de recaudación.