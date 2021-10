Día de Volver al Futuro: ¿Qué fue de la vida de Doc y Marty?

image.png Michael J. Fox

Desde 1992 Michael J. Fox se mantuvo como activista por la cura del Parkinson. Esto le llevó a crear The Michael J. Fox Foundation. En marzo de 2010, el Instituto Karolinska de Suecia lo condecoró con un honoris causa por su trabajo en favor de una cura para la enfermedad de Parkinson.

Desde el año 2000, Fox ha trabajado principalmente como actor de voz en películas como Stuart Little y Atlantis: el imperio perdido. Ha tenido papeles menores en series de televisión como Boston Legal, The Good Wife y Scrubs. Además, ha editado tres libros: Lucky Man: A Memoir (2002), Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist (2009) y A Funny Thing Happened on the Way to the Future: Twists and Turns and Lessons Learned (2010).

En septiembre de 2013, comenzó a protagonizar una serie de televisión: The Michael J Fox Show. En noviembre del 2020, anunció su retirada de la actuación por complicaciones derivadas del Parkinson.

image.png Christopher Lloyd y Michael J. Fox.

¿Y qué fue de la vida del Doc?

Hay actores que quedan asociados a un papel de por vida independientemente de su filmografía. Ese es el caso de Christopher Lloyd que se convirtió en el inolvidable científico Emmett Brown, Doc para los amigos, en la exitosa trilogía “Volver al futuro ”.

Para algunos actores es una maldición el quedar encasillados en un papel, pero para otros es una bendición. Y para Christopher Lloyd lo es. En el 2015 comento,

Me encantaría interpretar de nuevo a Doc. No obstante, encontrar una idea que fuera tan divertida como la de la trilogía original sería difícil. Crear una nueva historia de "Volver al futuro" que resultara tan apasionada, intensa y entretenida como la de las otras tres películas sería un desafío para los guionistas

Y es que a Christopher Lloyd su personaje le trajo la fama, ya sea en la gran pantalla o en series de televisión lo cierto es que el actor no ha parado.

Debutó en 1975 y entre sus trabajos destaca su participación en películas de la saga Star Trek o La Familia Adams, y en series como Cheers, El ala oeste de la Casa Blanca o The Big Bang Theory.

image.png Christopher Lloyd y diferentes roles....

Pero hoy en día Doc, con 82 años sigue al pie del cañón y sin ninguna intención de retirarse.

El reencuentro

Si bien Urgente24 ya habló sobre el maravilloso reencuentro que nos dieron los actores este 2021, no podemos dejar de mencionarlo.

El fin de semana del 23 de Agosto en la Awesome Con de Washington, se dio este tan esperado reencuentro que alegra nuestros corazones. Michael J. Fox (Marty McFly) y Christopher Lloyd (Doc) se reunieron y fueron furor en las redes sociales.

Serán eternos para siempre, hoy festejamos el día de Volver al Futuro.