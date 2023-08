También comentó lo impresionada que estaba por el fenómeno que es su ex y el impacto que está generando en la sociedad. Cuando los periodistas le preguntaron si volvería con él, ella simplemente contestó que “por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería”.

Acerca de cómo percibe que puede llegar a ser dentro de la gestión presidencial, la cantante se mostró más dubitativa y no quiso arriesgar tanto. Remarcó que la gente se define por sus actos y que “ya vamos a ver si es que logra ser Presidente”.

Javier Milei y Daniela Mori empezaron a salir en 2018 pero ambos se pusieron de acuerdo para no revelar detalles de cómo fue su relación, ni durante el romance ni después de la ruptura, aunque en distintos actos públicos demostraron el amor que aún se siguen teniendo por todo lo que compartieron.

------

Más contenidos de Urgente24

Premarket: Dólar arriba, bonos abajo, ¿qué busca el mercado?

Bullrich vs. la Gran Ola de Milei y la nueva mayoría de Massa

Tucumán: El oficialismo sorprendido con los resultados

CABA: Jorge Macri le ganó la interna a Martín Lousteau

Santa Fe: Milei favorito, Bullrich alegre y Massa a la deriva