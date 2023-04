Coti Romero vs. Telefe: ¿Quién ganará la pelea?

“¿Llegarías a romper el contrato?”, le consultó entonces Andrea Taboada y la ex participante de Gran Hermano 2022 dijo: “Y yo soy cabeza dura, así que no sé”.

“Esta semana o la otra sí o sí voy a tener una respuesta. Hay una claúsula que el contrato se puede dar de baja y tendría que pagar una multa”, agregó la correntina.

¿De cuánto se trata la multa?

"Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio creo que serían dos millones de pesos, algo así, y una multa más", señaló. Y duplicó la jugada, "Yo les dije que no tengo problemas en hipotecar mi casa".

La panelista, Nazarena Vélez, le consultó a Coti sobre si Telefe le había ofrecido algún trabajo, a lo que la joven respondió detallando las ofertas laborales que había recibido, pero que no habían cumplido con sus expectativas. "Les pedí que si no me ofrecían un trabajo del calibre de lo que yo esperaba no quería", explicó Coti. "Me ofrecieron estar en Editando Tele, les dije que no, y se lo dieron a Romina (Uhrig). Me ofrecieron streaming y les dije que prefería hacerlo desde mi parte nada más, porque no es mi estilo. Y me llamaron para un programa que van a hacer los viernes y también dije que no", enumeró la ex Gran Hermano.

Al concluir con la entrevista, Coti Romero, reconoció de algún modo la importancia que Telefe y Kuarzo tuvieron en su carrera. Y dijo "Ellos tienen razón cuando me dicen que yo no sería lo que soy si no fuera por ellos".

Sin embargo, la joven correntina no se encuentra negada a abandonar Telefe y buscar un futuro en otro canal, apostando por su propio camino y sus objetivos profesionales en el mundo del espectáculo.

