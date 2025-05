Conan O'Brien presta su voz en 'Toy Story 5' y dice que es "el mejor personaje"

En su cuenta de Instagram, O’Brien compartió un video donde expresó su entusiasmo por sumarse a la saga: "Estas películas son increíbles. No lo puedo creer", dijo, y luego bromeó: "Es el mejor personaje de todos". Para quienes no lo conocen del todo, Conan es un peso pesado de la televisión estadounidense, ganador de cinco premios Emmy, conocido por programas como Late Night y The Tonight Show. También tiene experiencia en animación: en 2017 puso la voz del malvado Acertijo en Lego Batman: la película.