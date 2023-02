Arden las redes: Santi Maratea liquidó a Jorge Rial

https://twitter.com/rialjorge/status/1629471922370015232 Compostar, el nivel de chanta https://t.co/PhndgV2yOi — JORGE RIAL (@rialjorge) February 25, 2023

Lo cierto es que las colectas de Maratea generan opiniones contrapuestas. El influencer, con más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, logró ganar gran popularidad a través de las colectas solidarias que organizó por diferentes causas.

Batiendo récords y recaudando millones

Desde comprar el medicamento más caro del mundo para una bebé, por los incendios en Corrientes, el viaje de un niño a Barcelona para tratar el cáncer o el tratamiento de un niño con leucemia, son algunas de las movidas solidarias del influencer.

Así como millones de personas se unieron y hasta le agradecieron "por hacer más que los políticos del país", en el último tiempo se encuentra en el foco de la tormenta. Dónde recibe duras críticas y cuestionamientos por haber realizado colectas en su beneficio.

"Yo cada vez que termino una (colecta solidaria), hago otra para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco", sostuvo.

"No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, expresó en una entrevista.

En las últimas horas, Jorge Rial arremetió contra el influencer por dicho motivo tratándolo de chanta. Maratea no se quedó atrás y salió picante al cruce: "¿Querés que lo haga con vos también viejito maní?".

https://twitter.com/santumaratea1/status/1629829450924736515 Queres que lo haga con vos tmb viejito maní? https://t.co/19y1SiCFfv — santumaratea (@santumaratea1) February 26, 2023

“Agredís y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo”, siguió Rial.

https://twitter.com/rialjorge/status/1629862349896142849 Agredis y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definis. Sos un miserable. Y tenes razón. Pero la careta se está cayendo. https://t.co/dS1TtPpliF pic.twitter.com/8VbFueVcSx — JORGE RIAL (@rialjorge) February 26, 2023

Al explotar el enfrentamiento en Twitter, Maratea trató de restarle importancia: "Me da paja seguir discutiendo con señores poderosos. No hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaró muchas veces que el no es estéril, y nunca bardearía con eso porque ni me parece malo".

“Viejito maní quiere decir otra cosa, algunos lo habrán entendido pero bueno lo importante es que no voy a compostar a Rial y ojalá nunca más composte a nadie ”, concluyó.

image.png Santi Maratea no se la dejó pasar a Jorge Rial.

Explotaron las redes y los memes tras el cruce entre Santi Maratea y Jorge Rial

image.png

https://twitter.com/mariadelos1981/status/1629876314097197058 Desde que Santi Maratea criticó a Máximo Kirchner por ser millonario hijo de la corrupción,comenzó un ataque de sectores políticos & amigos varios,cuestionando sus obras benéficas e intentando poner en duda su honestidad.

El pibe hace buenas obras y labura gratis,eso les duele. — María de los Ángeles (@mariadelos1981) February 26, 2023

https://twitter.com/GCuffoni/status/1629599117482643458 Santi Maratea en estos últimos años hizo más x la gente necesitada que 30 años de peronismo, además de exponer la indiferencia del gobierno de Cristina y Alberto a los más vulnerables.

Los k hoy salen con Santi Manotea por odio. — Graciela Cuff #SOSCuba (@GCuffoni) February 25, 2023

https://twitter.com/nicotinomano_/status/1629573619788414977 entre a MiNosis a stalkear a Manotea y tiene estos consumos en la tarjeta de crédtio gastó 2 palos el mes pasado y le pide limosna a los boludos la verdad ya estoy más cerca de admirarlo que de odiarlo pic.twitter.com/I0bjX7nwqE — lorem ipsum (@nicotinomano_) February 25, 2023

https://twitter.com/DiegoMTroffe/status/1630210896625651714 Tengo menos ganas de agarrar la pala que santi manotea kedecirles pic.twitter.com/SZDLqBtrKj — Diego Troffe (@DiegoMTroffe) February 27, 2023

