Alien 5: Xenomorfos con sabor latino made in Disney en 2024

La pregunta que se hacen los fans es: ¿Estará a la altura de lo esperado?

image.png El encargado de dirigir este proyecto es el cineasta uruguayo Fede Álvarez, conocido por sus películas de terror.

Una nueva historia con sangre latina

La nueva película de Alien, que aún no tiene título oficial, se sitúa en un planeta remoto donde un grupo de jóvenes se verá envuelto en una lucha por sus vidas contra los xenomorfos. (Sombra y hueso), Spike Fearn (The Irregulars) y Aileen Wu (The Witcher).

Según Álvarez, la película será una historia independiente que no tendrá conexión directa con las anteriores entregas de la franquicia. Sin embargo, el director aseguró que respetará el legado de Scott y que mantendrá el tono oscuro y claustrofóbico que caracteriza a Alien. Además, reveló que contará con el apoyo del propio Scott como productor ejecutivo a través de su compañía Scott Free.

image.png

Fecha de estreno para agosto del 2024.

¿Qué esperar de la nueva película de Alien?

La nueva película de Alien es uno de los proyectos más esperados por los seguidores de la franquicia, que tienen altas expectativas sobre lo que Álvarez puede aportar al universo de los xenomorfos.

Por otro lado, también supone un desafío para Álvarez, que tendrá que lidiar con la presión de los fans y la crítica, y con las limitaciones impuestas por Disney, que podría exigirle un tono más moderado y accesible para el gran público. Asimismo, tendrá que encontrar un equilibrio entre rendir homenaje a las películas originales y ofrecer una historia novedosa y creativa que no caiga en los clichés o las repeticiones.

