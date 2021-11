Feliz cumple Ridley Scott: Festejarlo con Lady Gaga

Aunque, luego, lo que al comienzo parece una relación pasional y basada en el apoyo y la confianza, pronto se convierte en una sucesión de hechos que por momentos aparecen sueltos y sin contexto, y que detallan perfectamente lo que fue la caída del imperio Gucci a mediados de los 90´s. Esto teniendo en cuenta que actualmente los directivos de la marca no están asociados al nombre.

HOUSE OF GUCCI | Official Trailer | MGM Studios

A través de los ojos de Patrizia Reggiani descubrimos un mundo tan inalcanzable, donde las cosas solo ocurren fácilmente para las cunas de oro, y los demás tienen que ir a comprar carteras de imitación en el Lower Manhattan.

De hecho es bastante interesante cómo la película explora el nacimiento del mercado negro y la imitación de carteras, mencionándolo exclusivamente como una estrategia de marketing, para crear una necesidad en el público.

Sin embargo, Patrizia, también conocida como 'la viuda negra italiana', no se conformó con mirar vidrieras, fue por todo. De a poco, ella intentó tener el control de la fortuna y el futuro familiar. De hecho en una de las entrevistas que concedió hablaba de ella misma como 'la salvadora de Gucci', cuando en realidad solo estaba conectada a la familia a través de un anillo.

gucci.jfif Impecable la reconstrucción de época en House of Gucci.

Lujo y Dinero

Es increíble lo que logra Lady Gaga a nivel actoral, empezando por su gran evolución desde 'Nace Una Estrella', en 2019. Aunque lo más impresionante es el cambio de registro que realiza desde los primeros minutos de la película, hasta el final donde se convierte en casi una mujer psicótica.

Ahora, en lo que compete al elenco, es un sólido 10. Todos los actores están casteados a la perfección y las actuaciones son embriagantes, logrando un balance interesante entre todos los personajes.

Desde Gaga, hasta Adam Driver, Jared Letto (Paolo Gucci) y Al Pacino (Aldo Gucci), todos están en su mejor forma. La dupla entre Letto y Pacino es descomunal, aunque por momentos los diálogos y expresiones exageradas del primero acaban cansando a la audiencia.

La película es la adaptación del libro de Sara Gay Forden con el mismo nombre. y si bien está lejos de ser una obra de arte, puede olerse la inspiración en obras maestras como 'The Godfather'.

Con la diferencia que esta vez, las locaciones italianas, el lujo, el dinero, la ambición sed de poder, el snobismo y la traición familiar, llega en un mundo lleno de zapatos de cuero y alta moda. Aunque sigue estando muy lejos de la película de Francis Ford Coppola, en el caso de Ridley Scott, las historias y las situaciones presentadas no terminan de desarrollarse porque los cortes son demasiado abruptos y carecen de contexto.

Si hay algo que no podemos dejar de destacar es la magia y la capacidad de Ridley Scott, quien en la postpandemia nos trajo 2 películas con posibilidades de obtener nominaciones al Oscar en la temporada 2022. Recordemos que en octubre estrenó The Last Duel, la que en mi opinión sigue siendo la mejor película del año.

La gran diferencia entre House of Gucci y The Last Duel consiste en que ésta es una gran historia sobre abuso sexual en el siglo XIV castigada por la taquilla y por el hecho de que el cine actual no le abre las puertas a historias que no van de la mano del mainstream. En cambio, House Of Gucci tiene a Lady Gaga encabezando el póster, no es necesario decir nada más.