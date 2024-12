"Acaramelados": Afirman que Sofi Martínez sale con una reconocida figura

Embed - Marcos Ginocchio en Instagram: "Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho " View this post on Instagram A post shared by Marcos Ginocchio (@marcosginocchio)



El reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco

Hace algunos días Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en la fiesta de gala que organizó GENTE por los Personajes del Año.

En esa ocasión le preguntaron a la periodista deportiva cómo continuó el vínculo con su expareja y explicó: “Hay mucha amistad. La verdad que nos queremos mucho, eso sí, es cierto. Nos llevamos súper bien y es verdad que hace mucho no nos veíamos también”.





Embed - Sofi Martinez en Instagram: "En el medio del mundial, un rato para coincidir " View this post on Instagram A post shared by Sofi Martinez (@sofimmartinez)



El cronista de LAM que fue el que la entrevistó quiso saber un poco más aunque la comunicadora dejó en claro que la relación sentimental quedó en el pasado: "Puede ser también para que no se generen confusiones, yo creo que tiene que ver con eso, tenemos mucha buena onda, cuando nos juntamos nos podemos dar un abrazo y quedarnos charlando. Pero nada más, él conoce su vida y yo la suya, entonces podemos hablar tranquilamente”.

Sin embargo, lo que no pasa desapercibido es que si bien el amorío llegó a su final la joven sigue manteniendo en su cuenta de Instagram diversas publicaciones junto a su exnovio. Es un detalle no menor, teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones afirmó que ya no salen juntos.



-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

ARCA comienza a cobrar las transferencias a todos los que no cumplan con estos requisitos

Las termas que anunciaron su apertura y son una belleza

Yuyito González y Javier Milei recibieron la noticia que los arruina: "Otra relación"

Video: Una pareja decidió tener sexo en la vereda a plena luz del día

La miniserie que está en Netflix y te va a atrapar desde el primer capítulo