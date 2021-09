A Teacher: La miniserie que da escalofríos

Al principio su relación parece aceptable, un amor “prohibido”. Más tarde nos damos cuenta que su relación nunca fue sana.

Por momentos incomoda ya que aunque Eric tenga 18 años, es su alumno y ella su profesora. La directora Hannah Fidell, busco mostrar el lado de la victima, del depredador y mismo a lo largo de estos 10 capítulos desarrollo la evolución de cada uno. Y juega constantemente con la interpretación.

image.png Claire y Eric de vacaciones...

A mí personalmente me termino de cerrar la miniserie en el último episodio. Me hubiese gustado que se desarrollen un poco más los sentimientos de cada uno. Especialmente los de Eric, un foco en “cómo se siente” es más interesante para entender más a la víctima.

El final me quedo con un gusto amargo y me replanteé toda la serie. Lo que la directora logra es impecable, ya que vuelve a remarcar el propósito de la serie. Mostrar el lado de la víctima...

Por momentos las actuaciones no eran muy buenas, más por el lado de Kate Mara. Estaba muy sobreactuado pero va mejorando con cada capítulo. Hasta se convirtió en un meme en Tiktok y gracias a eso muchas personas comenzaron a ver la miniserie.

En conclusión: Me gustó , es adictiva y se hace entretenida. También destaco la banda sonora que la hace mas llevadera.

Critico el hecho de que aunque me gustó el final le falto algo más. Hubiese sido interesante mostrar el desarrollo del personaje de Eric 10 años después. Como se siente, que piensa, etc. Se dice que no va a haber una segunda temporada pero en el caso de que HULU decida hacerla, sería interesante verla.

La encuentran en Star Plus.