Volodymyr Zelensky no pudo escapar a Valery Zaluzhny

En este contexto, Volodymyr Zelensky llamó a conferencia de prensa.

orban zelensky.jpg Viktor Orban y Volodymyr Zelensky en Ciudad de Buenos Aires.

Síntesis

Zelensky dijo, básicamente:

"El Estado Mayor quiere movilizar entre 400.000 y 500.000 personas más, pero yo aún no he tomado esa decisión."

"Estoy seguro de que la Unión Europea nos asignará dinero en un futuro próximo."

"USA no nos traicionará."

"Nadie sabe cuándo terminará la guerra."

"Las políticas de Viktor Orbán no son muy amigables, pero somos vecinos y nos esforzamos por encontrar soluciones."

"La guerra en el Medio Oriente fue organizada por Rusia; ahora Occidente duda sobre a quién brindar ayuda, si a Ucrania o a Israel."

"No se puede comparar lo que está sucediendo en Gaza con Ucrania: la ocupación de Ucrania no comenzó con un ataque terrorista contra Rusia."

"El proceso de garantía de seguridad va un poco más lento de lo que esperaba."

"Nadie nos ha invitado todavía a unirnos a la OTAN, y unirse a ella por partes está plagado de un conflicto directo entre la alianza y Rusia."

"Hoy en día, la cuestión de las negociaciones con Moscú es irrelevante."

"Tengo una relación laboral con Valery Zaluzhny."

"No firmaré la ley sobre la movilización de mujeres."

"No hablaré de nuestros objetivos para 2024: tuvimos dificultades en la contraofensiva porque todo el mundo decía hacia dónde íbamos."

La conferencia de prensa en tiempo real:

La OTAN

"La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania después de la guerra y la adhesión a la OTAN."

"El proceso avanza, pero no tan rápido como esperaba. Debemos transmitir nuestra visión a nuestros socios y este es un núcleo muy importante para las garantías de seguridad. Todavía no lo hemos transmitido. El balón está en nuestro lado del campo."

"Unirnos a la OTAN es la mejor opción para nosotros. No estamos invitados. Nunca hemos recibido una sola oferta de este tipo por parte de nuestros socios. Si un hombre de Moscú dice que los objetivos del Distrito Militar del Norte no han cambiado, tiene fuerza, pero no quiere la paz. Imaginemos que si Ucrania estuviera en la OTAN y escuchara señales sobre Finlandia, lo más probable es que comenzaría una guerra entre Rusia y la OTAN."

Valeriy Zaluzhny.jpeg Valery Zaluzhny y Volodymyr Zelensky.

Zaluzhny

Pregunta de la francesa AFP: Si no hay avances en primera línea, ¿piensan en cambiar de estrategia y de objetivos? ¿Qué opina del cambio de dirección militar y de la destitución de Valery Fédorovych Zaluzhny?

Zelensky responde que la estrategia no puede cambiar, ya que está consagrada en la Constitución de Ucrania. El Presidente no dijo nada sobre Zaluzhny.

-¿Cuándo podrían comenzar las negociaciones de paz?

Él dice que Ucrania tiene su propia “fórmula de paz. Estamos trabajando en reuniones a nivel internacional, en una cumbre de líderes mundiales. Si en la cumbre se prepara un documento, podremos entregárselo a Rusia. Hoy en día, la cuestión de las negociaciones con Rusia no es relevante."

Otra vez: -¿Cómo valora el trabajo del Comandante en Jefe, Zaluzhny? ¿Va a despedirlo?

"¿Por qué desarrollar este tema? Tengo una relación de trabajo con Zaluzhny. Debe ser responsable de los resultados en el campo de batalla. Hay diferentes valoraciones, algunas cosas funcionaron y no funcionaron en el frente."

"No podemos vivir de los resultados de un día. Debemos trabajar para el futuro."

"Creo que es un honor ser Comandante en Jefe, que es un honor ser Presidente. Puede que haya relaciones personales difíciles, pero Ucrania no se trata de cosas personales. Estamos hablando de un país con 40 millones de habitantes. Estamos hablando del futuro de las generaciones. Espero [de Zaluzhny] cosas muy específicas en el campo de batalla. Quiero ver los detalles."

Sin comentarios

Pregunta de Radio Liberty: -Miles de militares ucranianos se encuentran cautivos en Rusia. Sus familiares acuden a las protestas por temor a ser olvidados. Miles de prisioneros de guerra civiles de Ucrania también se encuentran ahora en Rusia. ¿Cuáles son los mecanismos de liberación?

"No sería muy ético por mi parte hablar de esto, pero el proceso se ha vuelto más complicado. Quizás haya falta de comunicación entre las autoridades y los familiares. La pista sigue funcionando, los procesos se han ralentizado por motivos muy concretos por parte de la Federación Rusa. Seguimos trabajando para recuperar a nuestra gente. Cuando hay un intercambio de militares por militares, la pista cobra vida."

Pregunta de un periodista francés: -¿Qué objetivos se fija para los próximos 12 meses?

"No puedo opinar sobre nuestros objetivos. Tuvimos dificultades en el sur de Ucrania porque todos hablaban y discutían detalladamente nuestros objetivos. Lo siento, pero no funciona de esa manera. Especialmente con la Federación Rusa, que tiene más armas. Por tanto, no puedo decir cuáles son los objetivos de nuestra contraofensiva para 2024."

Sobre la economía de la guerra y el apoyo a los civiles.

“Quiero proteger un poco a los civiles. Ya saben, cuando comprenden qué tipo de contribución financiera se necesita para apoyar a los guerreros, deben comprender que todos ustedes son personas que pagan impuestos. Cuando hablamos de movilización, debemos saber: 1 guerrero son 6 personas que pagan impuestos”.

Mujeres y Sub25

El 16/12/2023, la diputada de la Verjovna Rada, Maryana Bezuglaya, anunció la preparación de un proyecto de ley que implicaría la movilización de las mujeres. Al mismo tiempo, según el proyecto de ley, las mujeres serán reclutadas para servir en puestos de combate de forma voluntaria. El proyecto de ley también contiene una propuesta para reducir la edad mínima de reclutamiento de 27 a 25 años.

Zelensky dijo que no firmaría el proyecto de ley sobre la movilización de las mujeres aún si la Rada Suprema lo aprueba.

"En cuanto a la movilización a partir de los 25 años, si veo argumentos de que es necesaria, estaré de acuerdo".

ucranianos.jpeg Volodymyr Zelensky y su jefe de Estado Mayor.

Armamento

Una pregunta sobre la producción propia de drones y municiones.

“Tengo una actitud positiva hacia esto. Debe haber una infraestructura, no soviética, pero simple y comprensible, tanto para la producción como para la entrega de drones al frente. El año que viene produciremos 1 millón de drones. La artillería también aumentará. En cuanto a los proyectiles, es muy difícil. Necesitamos trabajar, no podemos relajarnos”.

Un periodista polaco pregunta cuándo volverán a volar los aviones al aeropuerto de Kiev.

“La apertura del aeropuerto de Boryspil será una victoria para la defensa aérea ucraniana. Planteamos esta pregunta y les decimos a nuestros colegas lo que necesitamos”.

Final

-¿Cómo devolver a los ucranianos a casa después de la guerra? ¿Habrá un programa estatal, también para los desplazados internos?

"No puedo decir si habrá un aumento de la asistencia a los refugiados; dependerá del presupuesto militar. Se adoptará a finales de año. En cuanto a nuestro pueblo, está en muchos lugares en el extranjero. Debemos proteger a todos los ciudadanos de Ucrania. Creo que la mayoría de ellos llegarán cuando la defensa aérea esté operativa. Muchas personas ya han establecido sus vidas en el extranjero; los países seguirán apoyando a nuestro pueblo. Estaremos en la UE en el futuro, por lo que no todos los ucranianos tendrán que vivir en Ucrania. Somos 60 millones de personas en el mundo. Me gustaría que nuestro pueblo en el extranjero no se apresurara a renunciar a la ciudadanía ucraniana."

La conferencia de prensa termina con otra pregunta sobre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny.

"Zaluzhny es mi representante, como todos los demás a quienes nombré. Estoy orgulloso de algunos miembros de mi equipo y avergonzado de otros."

--------------------

Más contenidos de Urgente24

EDES ya normalizó el servicio al 50% de Bahía Blanca

Venganza de Carlos Kikuchi: Alfredo Olmedo jefe del Parlasur

Horacio Rosatti:: Constitución admite DNU para emergencias

El Encargado 2: Cómo ver la serie de Francella gratis

Ofensiva de Javier Milei con plan para derogar las PASO