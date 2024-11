USA no quiere la paz: 4to. veto en la ONU al alto el fuego en Gaza

Otra oportunidad perdida por culpa de USA

Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU pierde por cuarta vez una nueva oportunidad para que los involucrados depongan sus armas en Gaza, tanto Hamás como las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes libran una batalla sangrienta que se cobra vidas inocentes.

Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad del organismo, vetó en esta jornada una resolución para alcanzar una un alto al fuego en Gaza: la cuarta que ha vetado desde el estallido de la guerra

En ese sentido, los 15 miembros del Consejo sí votaron a favor de una resolución presentada por sus diez miembros no permanentes en una reunión en Nueva York en la que se pedía un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente”.

Robert Wood, el representante adjunto de Estados Unidos ante la organización y con derecho a veto, argumentó su voto en contra al decir que la resolución no condicionaba el cese de ataques a la liberación inmediata de los 101 rehenes detenidos por Hamás.

Dejamos claro en las negociaciones que no podríamos apoyar un cese el fuego incondicional que no logre la liberación de los rehenes Dejamos claro en las negociaciones que no podríamos apoyar un cese el fuego incondicional que no logre la liberación de los rehenes

image.png Estados Unidos vota en contra del alto al fuego en Gaza

En propias palabras, aunque la resolución mencionaba la liberación de los rehenes, no la vinculaba directamente con el alto el fuego, lo que pedía Estado Unidos.

"Para nosotros, tendría que haber una vinculación entre el cese el fuego y la liberación de rehenes. Esa ha sido nuestra posición desde el principio y la mantenemos", dijo el diplomático.

Con la resolución propuesta, asegún Wood, el Consejo enviaría a Hamas "el peligroso mensaje de que no es necesario volver a la mesa de negociaciones".

Justo antes de la votación, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, había dicho que el texto "no es más que una traición" y sería un "abandono" de los rehenes que aún siguen en el enclave.

