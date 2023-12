USA corta ayuda a Ucrania y Rusia/China en el mundo árabe

El proyecto de ley en el Senado incluía fondos para Israel y Taiwán, pero no suficiente dinero para la seguridad fronteriza, una demanda de los republicanos del Congreso que dijeron que no apoyarían ayuda adicional para Ucrania sin restricciones adicionales a la inmigración.

image.png El Congreso de USA probablemente no apruebe más fondos para Ucrania antes de fin de año.

Esto representa una dura noticia para Ucrania que sufre la larga y fallida contraofensiva de 6 meses en Zaporizhia y Donetsk durante la cual lamentó 125.000 bajas. Daña las capacidades militares de Kiev y dará a Rusia la ventaja en la guerra justo en la espera del duro invierno donde Ucrania teme ataques rusos a infraestructura energética civil.

También Joe Biden parece darse cuenta de la creciente pérdida de influencia de Usa en el mapa global: "Los republicanos en el Congreso están dispuestos a darle a Putin el mayor regalo que podría esperar y abandonaron nuestro liderazgo global no sólo en Ucrania sino más allá".

Antes de la votación, el presidente Joe Biden suplicó a los republicanos y advirtió que una victoria de Rusia sobre Ucrania dejaría a Moscú en posición de atacar a los aliados de la OTAN y podría arrastrar a las tropas estadounidenses a una guerra . “Si [el presidente ruso] Putin toma Ucrania, no se detendrá allí. Putin atacaría a un aliado de la OTAN, predijo, y entonces “tendremos algo que no buscamos y que no tenemos hoy: tropas estadounidenses luchando contra tropas rusas. No podemos dejar que Putin gane".

Sin embargo, tal vez los propios norteamericanos creen que el liderazgo global de USA ya ha cumplido su ciclo. Según Gallup , el 41% de los estadounidenses dice que Estados Unidos está haciendo “demasiado” para ayudar a Ucrania, un fuerte aumento en comparación con el 29 % que dijo lo mismo en junio.

Los norteamericanos padecen muchos problemas en casa como para además seguir destinando exorbitante infraestructura, dinero y a otros también en crisis.

Justamente los republicanos exigen restricciones estrictas a la inmigración en la frontera sur con México a cambio de cualquier ayuda a Ucrania. Las políticas laxas de Biden contra la inmigración generó gran preocupación en la sociedad norteamericana por la alta y creciente tasa de “homeless”, inseguridad y “zombies” adictos al fentanilo.

Putin en Arabia Saudita y EAU

Mientras Vladimir Putin recibía el miércoles la noticia del probable cese de ayuda financiera norteamericana antes de fin de año a Kiev, desembarcaba el mundo árabe para su visita extendida en los Estados del Golfo.

En Abu Dhabi Putin en su reunión con el presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan y describió a los EAU como "el principal socio comercial de Rusia en el mundo árabe".

El mandatario ruso mantiene buenas relaciones con los dos Estados del Golfo, que se han mantenido neutrales ante la invasión a gran escala de Ucrania, a pesar de la presión occidental. Tras la delegación de Abu Dabi, Putin viajará a Riad, principal socio de Moscú en la OPEP+, grupo de los principales productores mundiales de petróleo.

image.png Vladimir Putin (Rusia) junto al presidente de Emiratos Árabes Unidos jeque Mohamed bin Zayed al Nahayan.

El Kremlin también mantiene buen diálogo con Arabia Saudita cuyo príncipe heredero desempeñó un papel clave en la intermediación de un acuerdo el pasado septiembre que ayudó a liberar a casi 300 personas, incluidos 10 extranjeros y comandantes que dirigieron la defensa ucraniana de Mariupol.

Desde el BRICS, y relaciones bilaterales, y con protagonismo creciente en el sur global, Xi JInping, Vladimir Putin y Narendra Modi, a sus maneras, apuestan por un nuevo orden mundial que encierra un multipolarismo y, por consiguiente, una desdolarización en los mercados.

Cabe recordar que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes se sumarán en enero próximo, junto a otros países, al grupo BRICS.

Lo cierto es que Oriente Medio está creciendo en términos de importancia geopolítica así como en términos de desarrollo económico.

China y Arabia Saudita

El gigante asiático también aprovecha el fino hilo que sostiene las relaciones bilaterales de USA con los estados del Golfo.

El viceprimer ministro de China, He Lifeng, sugirió a la élite de Hong Kong el mes pasado a Hong Kong debería “ampliar aún más su círculo de amigos” desarrollando relaciones en Medio Oriente.

Este jueves, según Financial Times, el Instituto de Iniciativa de Inversión Futura de Arabia Saudita, que organiza la llamada conferencia Davos en el Desierto del estado del Golfo en Riad, inauguró su primera reunión asiática en Hong Kong.

Esto significa otro paso significativo hacia la profundización de los lazos entre Hong Kong y Medio Oriente, particularmente el Reino de Arabia Saudita.

Un dato no menor: Yasir al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita de 700.000 millones de dólares, se encuentra en Hong Kong para asistir a la conferencia.

Estos acercamientos íntimos son una clara señal de la intención de ambas países de reducir su dependencia de Estados Unidos y sus aliados del Oeste.

image.png Xi Jinping y Abdulaziz Al Saud.

China fue fundamental en un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán para restablecer relaciones diplomáticas en marzo. China es el mayor mercado para el petróleo crudo saudita. También las empresas asiáticas de vehículos eléctricos planean construir plantas de fabricación en Arabia Saudita.

Riad, por su parte, apuesta a la inversión en China. Los inversores en Arabia Saudita quieren cada vez más hablar de transferencia de tecnología, sobre todo de Inteligencia Artificial.

El país del Golfo ya se ha comprometido a costosos proyectos de infraestructura nacional, incluida la celebración de la Exposición Universal de 2030 y la Copa Mundial de fútbol masculino en 2034

“Goldman Sachs estima que el Estado del Golfo podría gastar alrededor de 1 billón de dólares para finales de la década en sectores que van desde tecnología limpia hasta minería y sobre su plan para construir una ciudad futurista llamada Neom”, detalló el diario de negocios.

Además, “Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) firmó este año un acuerdo de cooperación con el operador bursátil de Arabia Saudita, Tadawul, y lanzó un fondo cotizado en bolsa que rastrea las acciones en el estado del Golfo”.

Tal como contó Urgente24, los movimientos antiimperialistas en las excolonias francesas en África Occidental -muchos de los cuales terminaron en golpes de estado y con la huida de tropas europeas- el crecimiento económico y espacial en mundo árabe, el exitoso alunizaje de la India integrado en el club de élite de países que han aterrizado sondas en el satélite terrestres, las posibles alianzas armamentísticas entre Corea del Norte y Rusia, el creciente estrechamiento entre Moscú y países africanos están disputando el desgastado liderazgo de USA, entre muchos otros factores, y redefiniendo la escena internacional.

El lento crecimiento económico y el declive demográfico de la política mundial de Europa también limitan el papel del continente en los asuntos mundiales. El progresivo desentendimiento y desconexión latinoamericana con el relato norteamericano también.

Ante complejos desafíos que superan a los gobiernos europeístas y liberales, el mundo reclama líderes fuertes, nacionalistas y pragmáticos. De ahí que se comprende el ascenso de líderes de extrema derecha en todo el mundo, más centrados en resguardar a su países de amenazas externas y reducir los vínculos diplomáticos a intercambios comerciales, que mantener una ética mundial de “paz”. El nuevo mundo requiere nuevos enfoques para navegarlo.

Más contenido de Urgente24

La RTO por las nubes: Nuevos precios para esta provincia

Javier Milei le mete más Córdoba a su administración

No a los BRICS y una política exterior que choca con la realidad

Paro de colectivos en Santa Fe por tiempo indeterminado

Facundo Becerra, Miguel Moreno y un chasco en Rosario