Facundo Becerra, Miguel Moreno y un chasco en Rosario

Hay una interna dentro de la causa: el sindicato de la construcción filial Rosario se lleva mal con la federación nacional de la UOCRA, Gerardo Martínez. Y cuando Javier Milei amenaza con cortar la obra pública, esto puede ponerse peor.

Carlos Vergara, de la UOCRA de Rosario, y otros 6 individuos -incluyendo 'Pillín'- fueron acusados de partícipes necesarios en una presunta red de extorsiones. Para precisar el alcance de la denuncia estaban todos reunidos en la Sala 10 del Centro de Justicia Penal -infraestructura precaria en una ciudad precaria, basta con contar cuántas cámaras de seguridad hay en la Ciudad Violenta, y cuál es su centro de monitoreo, para entender que Pablo Javkin sólo pudo ser reelegido porque los Whpei le quitaron 'el banquito' a Miguel Ángel Tessandori. Es la verdad. Juan Monteverde fue una excusa.

Moreno esta dispuesto a lucirse. En especial porque dicen que él no se lo banca al 'Mágico' Varela. Se desconoce el fondo de la cuestión pero es un 'pica-pica' a seguir atención.

Ya lo escribió Jorge Luis Borges: "(...) La cosa es fácil de decir y aun de hacer, pero lo mágico y desaforado del juego —del hecho de jugar— despunta en la acción. 40 es el número de los naipes y 1 por 2 por 3 por 4… por 40, el de maneras en que pueden salir. (...)".

Sin tanta literatura, Carlos Varela venía 'chivo': el abultado legajo penal le llegó minutos antes de la audiencia. 'El Chueco' dice que está grande para jugar al gallo ciego.

Para colmo, según él, no le facilitan el diálogo con su defendido: “Parece una nimiedad, pero tenemos abortada la posibilidad de confidencialidad. Esta audiencia debiera suspenderse”.

Por ese motivo, él denunció una “violación flagrante al derecho de defensa”, y logró más consenso que Maximiliano Pullaro en su aterrizaje en la Casa Gris. Hasta Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni aceptaron el reclamo.

El revuelo fue tal que hubo cuarto intermedio y sigue hoy jueves 07/12. Tiempo Muerto. Eso cotiza tal como la onza troy en el mercado judicial.

Un detalle: las telecomunicaciones no se llevan bien con la Provincia de Santa Fe. Se suponía que los socialistas eran los inútiles con la tecnología (ahora se entiende lo de Javkin) pero resulta que los peronistas andan a pedal. Al menos los peronistas de Omar Perotti. Ya no se trata de la precariedad de desconectar los inhibidores de señal en un penal para reos de alto riesgo. Ahora no funciona la conexión de video entre la Oficina de Recepción de Detenidos (el Order) y los tribunales. Una fibra óptica como la gente, por favor.

Pero ¿por qué por videoconferencia? Jamás 'el Chapo' Joaquín Guzmán Loera faltó a la sala del tribunal aunque había que parar Brooklyn cada día.

Sólo así se puede entender el reclamo desde 'El Más Allá', de Bracamonte: "No veo nada; no sé si el doctor Moreno me mandó a castigar".

miguel moreno.jpg Fiscal Miguel Moreno.

Reiniciando

Al final, cobraron los que no podían defenderse. Pero básicamente porque tienen chapa de inútiles. Es el caso de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el organismo del Poder Judicial. Y al Servicio Penitenciario.

Ante la ausencia de 'Pillín' y su reclamo, Varela hincó el facón: “Si no pueden asegurar la seguridad [del traslado] que renuncien”.

El fiscal Moreno recordó a Poncio Pilatos, sólo le faltaba la palangana: dijo que no había sido informado que sería una videoconferencia y propuso un cuarto intermedio.

Sin diálogo entre defendidos y defensores, sin entrega de la documentación en tiempo y forma, y sin presencialidad de los imputados, Facundo Becerra no tuvo opciones.

