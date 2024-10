Steve Bannon libre en USA: Vuelve el fantasma del fraude electoral

"Todos los días después del 5 de noviembre serán Stalingrado. Si no pueden quitárselo a Trump, si no pueden anularlo allí mismo, al menos quieren deslegitimar su victoria. Harán todo lo posible para detener al presidente Trump. Esa es la realidad”, declaró, según supo Wired.

La liberación de Bannon a pocos días de las elecciones se convierte en un vehículo para amplificar las teorías de conspiración que amenazan con intensificar la polarización y la violencia el día de las elecciones.

Su retorno a la arena pública es preocupante ya que alienta una resistencia activa contra un sistema que, según él, está dispuesto a armarse contra aquellos con distinta ideología, tal como lo hizo en 2021, con el fantasma del fraude electoral nuevamente en escena.

En su podcast del 5 de enero de 2021, un día antes de la insurrección del Capitolio, advirtió: “Mañana se desatará el infierno”.

Asimismo, Bannon ha endurecido su retórica y movilizado a su grey remarcándoles que tienen que estar preparados para aceptar el riesgo de prisión si son “verdaderos” en su movimiento.

"Si no estás preparado para ser enviado a una prisión federal como prisionero político, entonces no eres digno de estar en este movimiento. Tienes que entender que quieren meterte en prisión y te meterán en prisión. Si no puedes aceptar eso, entonces no sabes lo que representan”.

Steve Bannon

"Estoy más lleno de energía y más concentrado que nunca en toda mi vida", dijo al inicio de su discurso. "Los cuatro meses en una prisión federal no sólo no me quebraron, sino que me fortalecieron”.

Por otra parte, afirmó que la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo desterró a prisión porque quería silenciarlo.

“Si gana el aparato de Pelosi, será mejor que estén preparados para ir a una prisión federal. Porque estas personas no tienen reparos en convertir el sistema de justicia en un arma, convertir el sistema legal en un arma contra estadounidenses que tienen opiniones políticas diferentes”.

image.png Steve Bannon alimentó la retorica de "fraude electoral" que condujo a una turba violenta a asaltar el Capitolio.

También vaticinó un triunfo de Trump: “La victoria está cerca. Pueden ver el colapso de la falaz campaña de Kamala Harris (...) Está desesperada, no está conectando con los hombres de las minorías, hispanos y afroamericanos porque saben que los estafa. (...) El muro azul debe caer.

Bannon trabajó en la campaña que llevó a Trump a la presidencia en 2016 y fue estratega jefe en la Casa Blanca desde que el magnate asumiera el poder en enero de 2017 hasta agosto del mismo año. Duró menos de siete meses en la Casa Blanca.

Bannon enfrenta cargos criminales adicionales en un tribunal estatal de Nueva York, donde se le acusa de haber engañado a donantes que dieron dinero para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México Bannon se declaró inocente de lavado de dinero, conspiración, fraude y otros cargos. El juicio por ese caso está programado para comenzar en diciembre.

