La Matanza pide a Ricardo Quintela no judicializar lo del PJ

El Consejo Nacional del PJ no importaba mucho -4 años de Alberto Fernández sin nada para aportar-, pero de pronto tiene mucha demanda. Todavía no ha actualizado sus padrones pero estaba por ir a elecciones. En ese contexto, las autoridades electorales del PJ impugnaron consejeros de la lista de Ricardo Quintela, quien reclama ante la Justicia Federal y así irrumpió el rumor de intervención del PJ. Entonces, La Matanza cruzó a Quintela: que 'no saque los pies del plato'.