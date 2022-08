Sin quorum, Paraguay ofrece "perritas" y "burras"

sandra quiñónez.jpg Sandra Quiñónez, motivo de la pulseada terrible entre Horacio Cartes vs. Mario Abdo y sus opositores aliados (¿...?).

Perritas y burras

Si bien no hubo quorum, continuó el escandalete entre diputadas, que inició Celeste Amarilla, quien aludió a las "perritas de Cartes" (porque son diputadas que no le dan su voto a Mario Abdo contra el exPresidente. Una de las aludidas fue Del Pilar Medina de Paredes, precandidata al Senado por el movimiento del ex presidente de Honor Colorado. Ella afirmó: "Hey oreve (nos dicen): perrito de Cartes. Sí, yo soy perrito de este señor (señala la fotografía de Horacio Cartes) que está acá en mi curul que gané por haber trabajado 9 meses, 18 horas al día, escuchando y atendiendo las necesidades de la gente", defendió la colorada, quien se encuentra como precandidata al Senado por el movimiento del ex presidente de Honor Colorado").