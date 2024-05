Ronnie Lessa: US$ 20 millones era el botín por matar a Marielle Franco

Según Lessa, los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão le ofrecieron un 'fraccionamiento' clandestino (“gran extensión de tierra”) valorado en millones de reales. Las declaraciones aparecen en el acuerdo de culpabilidad de Ronnie Lessa y fueron obtenidas por el programa 'Fantástico', de TV Globo.

Los 'fraccionamientos' se convierten en nuevos barrios de gente socioeconómica baja que precisan una vivienda.

El domingo (24/03/2024), la Policía Federal detuvo a 3 agentes públicos sospechosos de haber ordenado el asesinato de la concejal Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, en marzo de 2018:

concejal del Tribunal de Cuentas de la Estado de Río de Janeiro (TCERJ), Domingos Brazão ;

; diputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ); y

(União Brasil-RJ); y exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, afirmó que era un triunfo del Estado brasileño contra el crimen organizado.

Domingos Brazão había infiltrado al 'miliciano' Laerte Silva de Lima en el PSOL, quien informó que la concejal Marielle, en algunas reuniones comunitarias, pedía a la población no instalarse en nuevos fraccionamientos ubicados en zonas controladas por 'milicias'.

Por lo tanto, se decidió eliminar a la concejal Marielle.

Embed - Brasil: 1.000 días desde el asesinato de Marielle Franco

El asesino

"Había mucho dinero de por medio. En ese momento costaría más de US$ 20 millones. No estamos hablando de poco dinero (...) Nadie recibe una oferta de US$ 10 millones simplemente por matar a una persona ( ...) Entonces, de hecho, no fui contratado para matar a Marielle como un asesino a sueldo, sino que fui llamado a asociarme a un proyecto de inversión", dijo Lessa.

Según un informe de la Policía Federal, Ronnie Lessa fue contactado por primera vez en el “2do. semestre de 2017”, por el sargento retirado de la Policía Militar de Rio de Janeiro, Edmilson Macalé, quien le presentó la propuesta y le dijo que, como recompensa, recibirían una “gran extensión de tierra”.

Según Ronnie Lessa, Marielle Franco estaba "perturbando los intereses de los hermanos Brazão", especialmente en las comunidades de Jacarepaguá (RJ).

Los abogados de Domingos y Chiquinho Brazão afirman que no hay pruebas de la narrativa presentada por Lessa.

La situación del diputado Chiquinho Brazão (sin partido-RJ) es muy complicada porque, además, la Policía Federal reclamó al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de una investigación por malversación de recursos provenientes de enmiendas parlamentarias.

En el Consejo de Ética avanza la acción para revocar su mandato, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco. Si Francos quedara sin fueros, iría a prisión igual que su hermano.

Chiquinho Brazão.jpg Chiquinho Brazão.

Derivaciones

Marielle fue asesinada a tiros el 14/03/2018, en el barrio Estácio, en la región central de la capital de Río de Janeiro

El día 10/03/2018 había denunciado a policías del 41er. Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari.

En la escena del crimen también estuvo el ex policía militar de Río de Janeiro (Batallón 16, de Olaria, en la Zona Norte), Élcio Vieira de Queiroz, expulsado de la fuerza de seguridad en 2015 por brindar seguridad ilegal a una casa de juego, y entonces comenzó a operar al margen de la ley. Él confesó en un acuerdo de culpabilidad que condujo el vehículo utilizado en la ejecución, participó en toda la planificación y dio detalles del ataque.

Con historia en los grupos paramilitares cariocas, él fue 1 de los 45 miembros de la Policía Civil y Militar de Río detenidos en la Operación Guillotina, por corrupción, participación en milicias, malversación de armas y venta de protección a 'bicheiros' (banqueros de juego ilegal), narcotraficantes y contrabandistas.

“Élcio tuvo que recurrir a trabajos esporádicos de seguridad y servicios de escolta (N. de la R.: guardaespaldas), que le garantizaban el mínimo existencial, pero no lo alejaban de un escenario de deudas y contratiempos. Ante estas inclemencias, Élcio solía acudir en ayuda de Ronnie (Lessa), ya sea para realizar servicios específicos o para pedirle dinero prestado, lo que nunca fue negado”, informó la PF en un informe adjunto a la declaración de Élcio.

El día del crimen, ella salía de un evento con mujeres negras, y Lessa la perforó de 4 tiros en la cabeza.

Anderson Gomes, conductor del vehículo que la transportaba, fue alcanzado por 3 proyectiles en la espalda y también murió.

El diputado

La Policía Federal sostiene que tiene pruebas de que Brazão y el ex diputado federal Pedro Augusto Palareti (PP-RJ) organizaron y operaron un esquema de corrupción legislativa. Las pruebas habrían sido recolectadas tras la incautación del teléfono celular de Robson Calixto da Fonseca, ex asesor de Domingos Brazão en el Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro (TCE-RJ).

Domingos es hermano de Chiquinho y se encuentra en prisión acusado de ser uno de los autores del crimen contra la concejala Francos y su conductor, Anderson Gomes.

Calixto fue detenido a principios de mayo, sospechoso de haber facilitado un encuentro entre los hermanos Brazão y Ronnie Lessa, el ejecutor confeso del asesinato de Marielle.

Según la PF, Wendre Dias, asistente de Chiquinho Brazão, envió mensajes a Calixto, también conocido como 'Peixe', pidiendo la aprobación de enmiendas por un total de R$ 4 millones. 'Peixe' habría sido el encargado de transferir los valores.

El informe de la corporación indica que en el celular de Calixto se encontraron imágenes probatorias, compra de artículos suntuarios y contactos con diputados que atienden el asunto. 'Peixe' quería "obtener activos que fueran potencialmente incompatibles con sus fuentes legales de ingresos".

En 2023, según la PF, habría adquirido un penthouse en un condominio en Recreio dos Bandeirantes, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, valorado en R$ 2,2 millones. Los montos fueron transferidos a cuentas de la empresa Elohim Serviços Terceirizados, cuyo único socio es María Clara Fonseca, hija de Robson.

------------------------

