¿Por qué los venezolanos están 'dolidos' con Karol G?

Karol G ha generado todo un debate acerca del origen de uno de los platos más populares de Venezuela, y no, no es la arepa. Y es que la cantante colombiana apareció en un video afirmando que los tequeños son originarios de Colombia y no de Venezuela, lo que generó revuelo en las redes sociales, al punto de que algunos lo calificaron, de manera jocosa, como el nuevo conflicto culinario entre Colombia y Venezuela.