Pedro Sánchez citado a declarar por presunta corrupción de su esposa

Escándalo de Begona Gómez

Según una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, reconocido por fundamentarse en una serie de noticias de prensa y en impulsar causas judiciales archivadas, Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para que el gobierno adjudique a dedo contratos financiados con dinero público a “empresarios amigos”.

“Prevaliéndose de su relación con el presidente del gobierno, habría recomendado o avalado por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas", dice el juzgado.

Tal como contó Urgente24, el escrito señala también habría utilizado su lugar para obtener patrocinadores para un máster universitario que dirigía. Una de las empresas que obtuvo fondos públicos organizó años después una maestría en un programa universitario que ella codirige y que otra de ellas, la aerolínea Air Europa, aceptó destinar fondos para un centro de innovación en África que también estuvo a cargo de la esposa de Sánchez.

image.png El gobierno español en el ojo de la tormenta.

El Partido Popular exigió Pedro Sánchez que presente su renuncia para que sea congruente con su petición pasado por entonces al expresidente Mariano Rajoy.

“En nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta”. Alberto Nuñez Feijóo presidente del partido opositor expresó ante la Junta Directiva Nacional:

“Tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado. Para el líder de los populares, el Gobierno suele huir de toda explicación en vez de rendir cuentas y pretende que los ciudadanos rindan pleitesía. Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no. Debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre y más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa.

La empresa que consiguió dos adjudicaciones públicas es Innova Next, del Grupo Barrabés, en dos concursos públicos del organismo Red.es, dependiente en aquel momento del Ministerio de Economía.

En ese sentido también citaron a declarar como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector Joaquín Goyache, al empresario Luis Antonio Martín Bernardos, de la empresa Innova Next, los ex altos cargos de Red.es David Mateo Cerco Jiménez de Parga y Alberto Martínez Lacambra, el actual director Adjunto de la Asesoría Jurídica y Delegado de protección de datos (DPO) en el organismo público Ignacio Espejo Saavedra Hernández y Luis Prieto Cuerdo, subdirector de Economía digital.

