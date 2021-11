Ojo Chile con subestimar a Kast, miren cómo terminó Hillary

A pesar de estas cifras, ningún candidato alcanzaría el 50% necesario para imponerse en primera vuelta, y todo se definiría en un ballotage el próximo 19/12.

Respecto a una eventual segunda vuelta (balotaje) entre Kast y Boric, la encuesta reveló que un 49% de los consultados apoyaría al republicano y un 41% al diputado frenteamplista.

Algunos se preguntan conmocionados: ¿Cómo pueden votar por Kast si Chile despertó?", haciendo referencia al estallido social de 2019. Subestiman a sus seguidores al igual que los del Hillary Clinton subestimaban a los de Donald Trump.

Pero la indignación les impide entender que, después 2 dos años, el supuesto despertar de Chile fue adquiriendo ciertos indicios de tragedia: incertidumbre económica, persistente violencia y bloqueo de la clase política.

Hay en sectores importantes de la derecha un agotamiento, un rechazo hacia las políticas transaccionales, excesivamente pragmáticas que han caracterizado los gobiernos de Sebastián Piñera y que produjeron la pérdida de identidad y "desastres" como el voto de Apruebo Dignidad y la Convención Constitucional, los retiros del 10% e iniciativas como el matrimonio igualitario.

Es por eso que no es descabellado pensar que el anhelo de cambio que emergió del estallido esté girando hacia uno por mayor orden, seguridad y certeza. Y quien ahora está encarnando ese giro es Kast.

En suma, la Convención Constituyente está aportando a que el fenómeno Kast se siga extendiendo. Son tantos los errores no intencionales cometidos y las declaraciones desafortunadas de algunos convencionales que hasta se sugirió irónicamente que el Partido Republicano había infiltrado gente para destruir la Convención desde adentro.

Esto de debe a un profundo error de diagnóstico de buena parte de la izquierda más radical. La Convención no tiene en cuenta que los ánimos de la ciudadanía son difusos y cambiantes. No son los mismos que en 2019, con una pandemia de por medio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no sólo va a crecer la imagen de Kast sino también puede pasar que se rechace el proyecto de carta fundacional que la Convención le proponga a los chilenos.

La encuesta de Feedback también reveló que un 52% de los consultados evalúa como malo o muy malo el desempeño de los miembros de la Convención Constitucional.

Sin embargo, esto tampoco significa que Kast tenga la respuesta o la solución a todos los problemas de la sociedad, pero ha logrado aproximarse a ciertas dificultades relevantes para los chilenos, como por ejemplo el problema de migración, la apertura libre de fronteras y los últimos incidentes relacionados con los mapuches. Es importante tomarse en serio a quienes votan por Kast y no despreciarlos, como hizo Hillary en su momento y todos ya sabemos cómo terminó.