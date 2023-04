Masacre en un jardín de Brasil: Mató a hachazos a 4 niños

Con gran tristeza recibo la lamentable noticia de que la guardería privada Cantinho do Bom Pastor, en Blumenau, fue invadida por un sicario que agredió a los niños y al personal. Lamentablemente, cuatro no resistieron y murieron, además de tres heridos Con gran tristeza recibo la lamentable noticia de que la guardería privada Cantinho do Bom Pastor, en Blumenau, fue invadida por un sicario que agredió a los niños y al personal. Lamentablemente, cuatro no resistieron y murieron, además de tres heridos

https://twitter.com/jorginhomello/status/1643603630795227137 É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. — Jorginho Mello (@jorginhomello) April 5, 2023

“Inmediatamente determiné la actuación de nuestras fuerzas de seguridad, que ya están en el lugar. También declaré tres días de luto oficial. El asesino ya está detenido. Dejo aquí mi total solidaridad. Que Dios consuele los corazones de todas las familias en este momento de profundo dolor”, concluyó el gobernador.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1643607702948524035 Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. — Lula (@LulaOficial) April 5, 2023

También el presidente Lula Da Silva brindó sus condolencias a los familiares de las víctimas, a través de su Twitter: "No hay mayor dolor que el de una familia que pierde a sus hijos o nietos, más aún en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos. Mis condolencias y oraciones para las familias de las víctimas y la comunidad de Blumenau ante la monstruosidad ocurrida en la guardería Bom Pastor”.

Esta no sería la primera vez que ocurre un asesinato al interior de una institución educativa de Brasil. Hace una semana, un chico de Octavo Grado ingresó a su salón de clases, apuñaló a su maestra por la espalda, quién murió en el acto, e hirió a tres compañeros. Desde el 2011 se han reportado más de 10 ataques violentos en escuelas brasileñas.

Live Blog Post Brasil: Un chico de octavo grado apuñala de muerte a su maestra La sociedad brasileña está conmocionada porque un chico de 13 años asesinó a su profesora con un cuchillo y prosiguió a apuñalar a sus compañeros del octavo grado durante este lunes (27/03/23) en Vila Sônia, al oeste de São Paulo. “Se llamó a la Policía Militar y la Policía Civil investiga los hechos. El joven de 13 años fue detenido”, sostuvo el gobierno local a través de un comunicado oficial. El adolescente ingresó a la Escuela Estatal Thomazia Montoro con un arma blanca y encapuchado, dispuesto a asesinar a sus pares y a todo aquel que se le cruzase en su locura. “Tenemos cuatro profesores y dos estudiantes que son víctimas; de los cuatro maestros, Elizabeth lamentablemente falleció. Tenemos tres profesores, uno que sufrió algunos golpes, pero está estable, y los otros dos superficiales. De los dos alumnos, uno estable, ya tratado, y otro chico en estado de shock”, dijo el secretario de Seguridad de São Paulo, Guilherme Derrite, quien oficializó el asesinato de la docente Elisabete Tenreiro, de 71 años, después de recibir las puñaladas. https://twitter.com/UOLNoticias/status/1640364663060807684 IMAGENS FORTES: Câmeras de segurança flagram momento em que aluno esfaqueia professores e alunos em escola na Vila Sônia, zona oeste de SP pic.twitter.com/W7ZGj4wyCK — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 27, 2023 Los videos que registraron las cámaras de vigilancia de la escuela primaria muestran como el adolescente ingresa al salón de clases con un pasa montañas en su cara y un cuchillo. Sin mediar palabras, acribilla por la espalda a la profesora de la tercera edad y los otros alumnos comienzan a correr afín de salvaguardarse. Luego el homicida comienza a herir a un estudiante: allí entran en acción dos maestras y una logra reducirlo. En este momento está siendo escuchada por los equipos de la Policía Civil. Ella fue quien inmovilizó al agresor, quien provocó que le quitaran el cuchillo. Si no hubiera sido por esta heroica acción, la tragedia ciertamente habría sido mucho mayor

