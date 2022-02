Mala para Kiev: Rusia afirma que Ucrania cesó la negociación

https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/1497483889689964545 “No creas en falsificaciones”, dice Zelenski, presidente de #Ucrania



Postea este video para demostrar que está vivo y en Kiev, la capital



— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 26, 2022

El expresidente y ex 1er. ministro Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, propuso en Facebook que, en respuesta a la incautación de fondos de ciudadanos rusos en el extranjero, podrían confiscarse los activos extranjeros en Rusia, respondiendo "de manera bastante simétrica". Según él, es posible la “nacionalización de la propiedad de personas que están registradas en jurisdicciones hostiles”. Luego dijo que si bien él aparece en las listas de sancionados por Occidente, le resulta indiferente porque "ni yo ni los miembros de mi familia teníamos ni tenemos cuentas en el extranjero ni propiedades en el extranjero”.

Un buque de carga ruso fue detenido en el canal de la Mancha, comunicó la embajada de Rusia en Francia: "La Embajada recibió una llamada de emergencia del capitán de un carguero ruso, durante la cual informó de la detención de la embarcación por parte de las autoridades francesas en el canal de la Mancha", comunicó la misión diplomática. Agregó que el departamento consular de la Embajada contactó de inmediato con las autoridades francesas para obtener aclaraciones al respecto. "Los resultados se anunciarán más adelante", indicó la misión a la agencia rusa Sputnik.

Un #misil ruso cayó sobre un gran edificio residencial de #Kiev, indicó el sábado el servicio estatal de situaciones de emergencias de #Ucrania. En un primer reporte, se informó que no hay víctimas. (cp).
— DW Español (@dw_espanol) February 26, 2022

| Centro de Kiev:
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 26, 2022

Rusia cerró el sábado su espacio aéreo a las aerolíneas de pasajeros propiedad de compañías en Polonia, República Checa y Bulgaria, o registradas en esos países, después de que los 3 prohibieran los vuelos rusos sobre su territorio, citando el conflicto en Ucrania. Estonia y Letonia también anunciaron el sábado que cierran su espacio aéreo a los aviones rusos. Sin embargo, Moscú aún no ha anunciado ninguna represalia.

“Queda prohibido vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente, bienes y tecnologías aptos para su uso en la industria aeronáutica o espacial <…> a cualquier persona física o jurídica, organización u organismo en Rusia o para su uso en Rusia”, dice un documento publicado en el Diario Oficial de la UE.

Polonia cifra en 100.000 las personas han entrado en el país desde Ucrania. La ONU ha alertado de que la cifra puede alcanzar los cuatro o incluso los cinco millones en función de cómo evolucionen los acontecimientos
— Europa Press (@europapress) February 26, 2022

NBC News, citando fuentes, informó que las agencias de inteligencia de EE. UU. están ofreciendo al presidente Joe Biden opciones para un "ataque cibernético a gran escala" contra Rusia, que incluye la interrupción de las conexiones de Internet en Rusia y cortes de energía. Sin embargo, Ruslan Permyakov, subdirector del Centro de Competencia NTI (Trusted Interaction Technologies) dijo: "Internet global es una enorme red informática, estamos conectados a ella mediante menos de una docena de nodos de comunicación, incluidos los de las fronteras occidental y oriental. Otros países también conducen su tráfico a través de nosotros, incluido Japón, por ejemplo. La pérdida de la pieza 'rusa' creará problemas con las comunicaciones a escala global. Por lo tanto, si la desconexión de Rusia de Internet global es, será de muy corta duración, el riesgo de desconectarnos del sistema SWIFT es mucho mayor".

Rusia usa su derecho de veto para que no sea aprobada la resolución de condena a la ofensiva de Rusia en Ucrania en el Consejo de seguridad de la ONU.

•11 países votaron a favor

•China, India y Emiratos se abstuvieron

•Rusia votó en contra y la vetó
— Bricio Segovia (@briciosegovia) February 25, 2022

Según se informa, las Fuerzas de Defensa Territorial del Batallón Azov nacionalista de la Guardia Nacional de Ucrania (unidad de élite, lleva en combate desde 2014)se están preparando para combatir al ejército ruso en Vasylkiv, donde están ocurriendo las hostilidades, cerca de Kyiv/Kiev.

La selección polaca no tiene intención de jugar la repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2022 contra la selección de Rusia el 24/03 debido a la situación entre Rusia y Ucrania, escribió en Twitter el presidente de la Unión Polaca de Fútbol (PZPN), Cesarii Kulesza: "¡Basta de palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, la selección polaca no tiene la intención de jugar el partido de playoffs Polonia-Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos negociando con las federaciones de Suecia y la República Checa para presentar a la FIFA una posición común". El ganador debería jugar contra el ganador de Suecia vs. República Checa.