Por ello, Germain junto a su novio decidieron hacerse un test de embarazo por orina, comprado en una farmacia, el Mall Plaza Los Dominicos. Tras 20 minutos que dio “dos rayitas” como positivo, pero los novios pensaron que se trataba de un error, y le dieron menor importancia.

Al otro día, la joven chilena decidió sacarse la duda y pidió turno con una ginecóloga para una ecografía, quien luego le confirmaría que estaba realmente embarazada. “Felicidades, esta es tu guagüita”, le dijo la médica que le especificó que llevaba siete semanas y seis días de gestación.

“Me sentí miserablemente culpable, porque yo había consumido bebidas alcohólicas, tomado pastillas anticonceptivas. Había hecho toda mi vida con normalidad… Me quitaron la oportunidad de decidir cuándo iba a tener un hijo”.

Justo el 27 de junio del 2023, a meses de la toma rutinaria del anticonceptivo marca Marilow por parte de la chilena Germain, el Instituto de Salud Pública chileno anunció el retiro del anticonceptivo oral del Laboratorio Recalcine (que fue comprado en 2014 por Abbott, una de las empresas farmacéuticas más grandes de América Latina) porque se había reconocido una disminución de la potencia de sus principios activos que afectaba a siete lotes.

La medida adoptada de forma voluntaria por parte del Laboratorio Recalcine S.A. afecta a todos los lotes vigentes del producto, debido a que el titular ha detectado una disminución de la potencia de sus principios activos

La víctima del anticonceptivo defectuoso, la propia Germain, se enteró en su casa en Limache cuando el Canal 13 chileno informó sobre el retiro del mercado de las pastillas y la alerta que encendió el ISP por posible falla.

Luego, la estudiante chilena fue a cotejar las últimas dos cajas de anticonceptivos que había tomado durante marzo y abril: ambas coincidían con el número de lote de uno de los mencionados (H220869).

“Lloraba porque no quería ser mamá tan joven, sentía que era irresponsable. Estaba enojada con el laboratorio, porque también sabía que no era mi culpa, ellos fueron los que no cumplieron contractualmente. Uno compra la pastilla y la compra para que funcione. Y en este caso no funcionó. Ellos como empresa me vulneraron como consumidora”, soltó Germain.

6 marcas en la mira

Génesis Germain (22) no ha sido la única afectada por anticonceptivos orales defectuosos en Chile. Desde el 2020, más de 380 mujeres han quedado embarazadas por fallas en las píldoras de las marcas: Anulette CD (Etinilestradiol, Levonorgestrel) fabricada por el laboratorio Andrómaco y Silesia de la farmacéutica alemana Grünenthal, el Ciclomex 20 C, Minigest-15, Minigest-20, Marilow y Serenata, algunas de ellas administradas por los servicios de salud públicos.

“Los titulares de los registros sanitarios detectaron internamente una falla de calidad y adoptaron las medidas correspondientes, entre las que destaca el retiro voluntario del mercado”, explicó Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos y Farmacéuticos a la prensa chilena.

image.png Karla Martínez quedó embarazada en 2020 tras usar las píldoras anticonceptivas Anulette CD.

“Este fenómeno no ocurre en otros países. Ni la FDA (Estados Unidos), ni la EMA (Unión Europea), ni Anvisa (Brasil) han tenido retiros de mercado de este tipo de medicamentos. Entonces no es un tema internacional o transversal, lo que nos hace sospechar sobre la calidad de los productos que se entregan”, añadió.

Ante el embarazo no deseado, la nueva embarazada por la píldora Marilow, Germain, pensó que alternativas tenía, pero la interrupción voluntaria del embarazo en Chile aún no es opción legal:

En Chile no existe la opción de abortar. Si uno quisiera hacerlo es un delito grave. Entonces yo dije: me condenan por un delito y pierdo mi carrera. Los abogados no pueden titularse si han sido condenados. Yo creo que ninguna persona se quiere someter a esta situación de estrés, de ilegalidad, de clandestinidad, de saber que en el evento de que salga mal y tu salud peligre, vas a someterte a un juicio penal

Este año, el Servicio al Consumidor chileno recibió 19 reclamos relacionados con la píldora Marilow del Laboratorio Recalcine, hoy perteneciente a Abbott, misma que tomó Germain.

En cuanto a este panorama de embarazos no deseados por anticonceptivos defectuosos, mucho entregados en hospitales públicos, la Corporación Miles, organización que defiende y promueve los derechos reproductivos de las personas, recibieron entre el 2020 y 2023 a más de 380 personas por fallas en anticonceptivos —anteriores lotes de marcas mencionadas—.

“El impacto psicosocial de un embarazo no planificado tuvo efectos sobre sus vidas”, plantearon desde el espacio que las acompaña legalmente.

