Luis Lacalle Pou evitó opinar sobre la crisis en Argentina

El que sí opinó fue José Mujica en Radio 10 diciendo que no era el momento de tener pelear internas y agregó que "la Argentina es maravillosa con los recursos que tiene, pero está desquiciada; el sistema político debe diálogo mucho más, no hay democracia sin diálogo, hay que conversar más y eso significa bajar los decibeles, no putearse tanto por la prensa.”