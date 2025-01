Nicolás Maduro no se conforma con el gendarme argentino, detuvo otros 7 extranjeros

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Cancilleria_Ar/status/1876733577934602510&partner=&hide_thread=false Comunicado Conjunto de la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación: la República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo



La República Argentina… pic.twitter.com/jTgof14894 — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) January 7, 2025

De manera conjunta, Cancillería y el ministerio de Seguridad calificaron como "falsas e infundadas" las afirmaciones de Maduro, quien horas antes sostuvo que Gallo había llegado a Venezuela con la misión de atentar contra Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen venezolano.

El edificio de la Cancillería argentina Respuesta de la Cancilleria el ministerio de Seguridad a Nicolás Maduro

Ministerio de Seguridad y Cancillería

Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico. Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico. Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano

En otro tramo de la declaración oficial exige

La inmediata e incondicional liberación de Nahuel Agustín Gallo", garantizando su integridad física y psíquica, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agarra_pala/status/1876453096190025996&partner=&hide_thread=false URGENTE | PATRICIA BULLRICH LE RESPONDIÓ A LOS DELIRIOS DEL DICTADOR MADURO



"Escucháme bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin.… pic.twitter.com/quBuZeMFQF — Agarra la Pala (@agarra_pala) January 7, 2025

