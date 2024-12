Lara Trump y la jugada oculta de Donald con Ron DeSantis

Otros nombres que se están considerando incluyen a la vicegobernadora Jeanette Nuñez, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner.

“Florida merece un senador que ayude al presidente Trump a cumplir con su mandato electoral, que sea fuerte en inmigración y seguridad fronteriza, que enfrente a la burocracia arraigada y al estado administrativo, revierta el declive fiscal de la nación, esté animado por principios conservadores y tenga un historial probado de resultados”, afirmó DeSantis en noviembre.

“Si me eligen para servir en otra capacidad, realmente sería un honor para mí”, dijo Lara Trump en Fox News días después. “Aún no me han preguntado, pero ciertamente lo consideraría seriamente si se me presenta”.

DeSantis en el Pentágono, un pacto

En su momento algunos políticos decían que nombrar a un miembro de la familia del presidente electo al Senado es una manera para que DeSantis se ganara el favor de su antiguo rival por la nominación presidencial de su partido, y de los seguidores dedicados de Trump. La realidad es que en la política nada es gratis.

La elección de Lara Trump como sucesora de Marco Rubio a cambio de un puesto relevante en su gobierno, parece ser más práctico y beneficioso para ambos. ¿Por qué no secretario de Defensa ?

El presidente electo así podría asegurarse otra nominación, echando a Hegseth, acusado sobre su maltrato a las mujeres, su consumo de alcohol y su incapacidad para dirigir el Pentágono, y el futuro político de su nuera, cuya elección evitaría una primaria dividida y desordenada y garantizaría que las políticas de su suegro sean aprobadas, manteniendo el escaño en manos de un aliado incondicional.

Trump, además, seguiría reforzando la participación de su círculo de confianza en roles estratégicos. El fin de semana designó a Massad Boulos, suegro de su hija Tiffany, como asesor principal para Medio Oriente y Charles Kushner, suegro de su hija Ivanka, futuro embajador de USA en Francia.

image.png

Después de todo, De Santis, que se desempeñó como abogado de la Marina en Irak y en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, figuraba en una lista anterior de posibles candidatos a secretario de Defensa que los funcionarios de transición presentaron al presidente antes de que Trump se decantara por el polémico Hegseth.

Recordemos que el respaldo de Trump a DeSantis en la carrera por la gobernación en 2018, desafiando al republicano popular Adam Putnam que muchos creían que llegaría fácilmente al cargo, fue clave para su victoria. Luego de adquirir popularidad y su reelección en 2022, aspiró a la Casa Blanca y ahí inició la fisura con Trump. Incluso antes de que el gobernador se presentara a las primarias republicanas en mayo de 2023, Trump lo había tildado de "desleal" y "desmoralizador".

Durante la campaña presidencial en 2023, De Santis presentándose como un republicano de línea muy dura, criticó a Trump por su edad, pagar “dinero para silenciar a una estrella porno”, deportar a menos personas que Barack Obama y no lograr que México pagara por un muro fronterizo.

Sin embargo, ante la invencibilidad de Trump en las primarias y su caída creciente en las encuestas, se retiró de la carrera presidencial justo antes de las primarias de New Hampshire, y acabó apoyándolo. Desde entonces, correligionarios y amigos en común luchan por una restauración de amistad.

Si bien hasta ahora ningún senador republicano ha dicho públicamente que se opondría a la nominación de Hegseth, el martes el presiente electo y el gobernador de Florida fueron vistos juntos en un servicio conmemorativo para los agentes de policía caídos en el condado de Palm Beach, según supo WSJ. Las amargas primarias del Partido Republicano y sus denuncias cruzadas podrían quedar en el olvido.

