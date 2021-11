La oposición inútil en Venezuela le da ventaja a Maduro

De acuerdos con expertos consultados por la agencia de noticias AFP, las fracturas en la oposición hacia bastante previsible la derrota.

El columnista y profesor universitario Pedro Benítez fue claro al afirmar:

Divide y vencerás… Una buena cantidad de estados se pierden por división y la falta de reconocimiento a liderazgos emergentes

El antichavismo, además de estar dividido, sufre una crisis de representación a medida que los venezolanos que quieren cambio se desentienden de la política y concentran sus esfuerzos en resolver su día a día. A eso se añade que una parte de la oposición, aquella liderada por Leopoldo López y Juan Guaidó, llamó a sus adeptos a no participar.

La oposición acudió a las regionales resquebrajada en 2 bloques principales: la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición que arrolló en las parlamentarias de 2015, y la Alianza Democrática, integrada por factores alejados del G4 que habían roto los boicots de 2018 y 2020.

"La oposición que vuelve (a las urnas) lo hace para enfrentarse a la oposición que nunca se fue", en una lucha por reposicionar liderazgos, sostiene el politólogo Jesús Castillo Molleda.

Para el doctor en ciencias políticas Daniel Varnagy:

Hay un tremendo fracaso de la oposición como un todo y de las distintas "oposiciones" en específico, porque no lograron articular una propuesta lo suficientemente atractiva para generar movilización

Guaidó, a quien los venezolanos descreen totalmente, asumió la derrota el lunes (22/11) y sostuvo en una rueda de prensa que lo ocurrido hace "evidente" la "necesidad de reunificación" en las filas opositores.

La reunificación suena excelente en el papel, pero en la práctica ¿Cómo la conseguís?. El politólogo Ricardo Sucre resalta algo que es clave:

Domina (en la oposición) un discurso construido en términos morales, "tú eres un vendido"…, y eso, si no cambia, no hace posible la coordinación estratégica

En suma, los electores están decepcionados de la clase política, hartos de las promesas de cambio y que todo siga igual. Hay un descreimiento en la política muy grande que, además de la falta de apoyo en la oposición, también se vio reflejado en la cantidad de personas que fueron a votar. Más que abstención, es desinterés.

El poder fáctico del chavismo, con apoyo militar, es otro factor fundamental de por qué perdió la oposición.

El diario venezolano El Nacional explica que la MUD, que nació en 2008, estuvo 3 años prohibida y solo 5 meses antes de las regionales del domingo fue rehabilitada. Ello después de que la justicia entregara la dirección de partidos tradicionales a opositores distanciados de Guaidó.

Muchos de quienes recibieron esas organizaciones rompieron con el G4 y sus aliados después de haber sido vinculados con el empresario colombiano Alex Saab, próximo a Maduro, extraditado a USA tras ser arrestado en Cabo Verde por acusaciones de corrupción.

Para Benítez, el oficialismo "vació el voto". Desconoció en la práctica al parlamento opositor (2016-2021), ya que todas sus decisiones fueron anuladas por la justicia, y Maduro nombró en regiones que no controlaba "protectores", figuras a las que dio atribuciones de los gobernadores.

"El mensaje fue claro: tu voto no sirve", dijo Benítez.

Caló eso, la gente perdió fe en el voto y la oposición contribuyó con su línea errática

Chavismo y oposición tienen por delante tres años para reconquistar las bases perdidas por ambos, rehacer sus alianzas y establecer una estrategia de cara a las presidenciales de 2024.