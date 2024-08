Kamala Harris contra la inmigración ilegal por el voto republicano: "Deben cumplir la ley"

Según la líder demócrata, el expresidente Donald Trump cajoneó ese proyecto porque consideró que no le servía por aquel entonces. Aunque tras estos dichos, los republicanos le salieron al cruce afirmando que ello no fue así.

"Mató el proyecto de ley, un proyecto de ley de seguridad fronteriza que habría puesto 1.500 agentes más en la frontera", dijo Kamala Harris ante la CNN.

A la pregunta de si impulsaría ese proyecto de ley, en caso de ser elegida presidenta, Harris fue contundente: "No solo la impulsaría, sino que me aseguraría de que llegara a mi mesa y la firmaría".

Tenemos leyes que deben cumplirse y aplicarse que se ocupan de las personas que cruzan ilegalmente nuestra frontera, y debe haber consecuencias Tenemos leyes que deben cumplirse y aplicarse que se ocupan de las personas que cruzan ilegalmente nuestra frontera, y debe haber consecuencias

Vuelta atrás con lo del fracking y guiño al Centro: Kamala Harris en modo campaña

En la entrevista para la CNN, Kamala Harris junto a su vice de fórmula Tim Walz afirmaron que los estadounidenses están listos para “pasar la página” respecto a Donald Trump

“Creo que la gente está lista para un nuevo camino”, dijo Harris a la cadena CNN. Y aprovechó la ocasión para invitar a los votantes de centro a que la voten: “soy la mejor persona para hacer este trabajo”.

image.png La candidata presidencial demócrata Kamala Harris, izquierda, habla durante un debate el 7 de octubre de 2020, en Salt Lake City, y su homólogo republicano Donald Trump toma la palabra durante un debate del 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto)

En tal mano a mano con la CNN, Harris también destacó su apoyo al fracking (técnica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo), pese a que su pasado político claramente la condena.

“Dejé claro en el debate de 2020, que no prohibiría el fracking”, soltó para sepultar las especulaciones, que son fundadas, en referencia al debate presidencial del 2020 contra el republicano Mike Pence que le sacó los trapitos al sol.

Como vicepresidenta, no prohibí el fracking. Como presidenta, no lo prohibiré Como vicepresidenta, no prohibí el fracking. Como presidenta, no lo prohibiré

Es que en el 2020, cuando ella buscaba la nominación presidencial y aún no se había unido a la campaña de Biden, había asegurado sin chistar que “no había dudas de que estaba a favor de prohibir el fracking”.

Evalúa a un republicano en su gabinete

La actual vice de la gestión Biden y candidata demócrata a la Presidencia aseveró que sí nombraría a un republicano para su Gabinete.

Ante la pregunta de la periodista de la CNN de si nombraría a un republicano para su Gabinete, Harris respondió: "Sí, lo haría".

image.png

Dijo que no tiene pensado “nadie en particular”.

Quedan 68 días para estas elecciones, así que no voy a poner el carro delante de los bueyes. Pero lo haría Quedan 68 días para estas elecciones, así que no voy a poner el carro delante de los bueyes. Pero lo haría

En ese sentido, podría hacer lo mismo que Barack Obama cuando nombró a varios republicanos para puestos de alto rango, entre ellos al exdiputado por Illinois, Ray LaHood, como secretario de Transporte y al exsenador por Nebraska, Chuck Hagel, como secretario de Defensa.

"He pasado mi carrera invitando a la diversidad de opiniones", dijo Harris. "Creo que es importante tener gente en la mesa cuando se toman algunas de las decisiones más importantes que tienen diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Y creo que sería beneficioso para el público estadounidense tener un miembro de mi Gabinete que fuera republicano".

Es que en las últimas horas, cientos de destacados republicanos apoyaron abiertamente a Kamala Harris para evitar que Trump vuelva al poder. Los republicanos pro-Reagan y de ex mandatos de los dos Bush advirtieron del supuesto riesgo que sería su retorno para la democracia.

image.png Fuga republicana hacia Kamala tras lo dicho por Trump a favor de Maduro.

"En las elecciones presidenciales de 2024 solo hay un partido político y una candidatura a la presidencia que puede reclamar el manto de defensor y protector de la democracia de Estados Unidos, la Constitución y el Estado de derecho", expresó el juez retirado J. Michael Luttig, un destacado jurista conservador que llegó al cargo bajo la presidencia de George H. W. Bush.

