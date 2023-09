Justo reclamo de Armenia: Rusia incumple sus compromisos

Según el Primer Ministro, Ereván está intentando ahora diversificar su política de seguridad.

"Cuando llega el momento en que alguien debe garantizar nuestra seguridad, resulta que alguien no quiere o no puede garantizar nuestra seguridad", compartió Pashinyan.

Añadió que las fuerzas rusas de paz, que se supone deben garantizar la seguridad de la población civil, no están cumpliendo su misión, consagrada en la declaración tripartita de los líderes de Armenia, Rusia y Azerbaiyán. Señaló que esto era motivo de "grave preocupación".

El primer ministro armenio dijo que el corredor de Lachin, entre Armenia y Azerbaiyán, debería estar bajo el control de las fuerzas de paz rusas, pero eso no está sucediendo.

¿Por qué? Puede haber dos razones: o Rusia no puede controlar el corredor de Lachin o no quiere hacerlo. Ambas razones son problemáticas. <...> Vemos que Rusia, tome medidas o no, se está alejando de la región. No sabemos por qué motivos. Por supuesto, hay especulaciones. Pero hay procesos que nos llevan a darnos cuenta de que un día podremos despertar y ver que Rusia ya no está aquí.

El secretario de prensa de la Presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, dijo no estar de acuerdo con los argumentos de Pashinyan y que las fuerzas de paz rusas actúan en estricta conformidad con los documentos y hacen todo lo posible para garantizar el orden en Lachin.

Si Peskov dice lo cierto, entonces las fuerzas rusas son incompetentes.

Armenia, junto con Rusia, Bielorrusia , Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Sus miembros acordaron protegerse mutuamente en caso de violación del ámbito de seguridad.

En noviembre de 2022, Ereván se negó a firmar la declaración del Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC a causa del incumplimiento de la OTSC en garantizarle seguridad ante Azerbaiyán.

Lo incomprensible es que Armenia permanezca en la inútil OTSC.

“Según el art. 3 de la Carta de la OTSC, para proteger colectivamente la integridad territorial de los Estados miembros, se da prioridad a los medios políticos. Por lo tanto, Armenia propone, por decisión del CSC de la OTSC, acelerar el trabajo político y diplomático necesario con la parte azerbaiyana, encaminado a la retirada inmediata e incondicional de las tropas azerbaiyanas del territorio soberano de la República de Armenia a sus posiciones originales a partir del 11 de mayo de 2021”, dijo Pashinyan.

En enero de este año Armenia no fue sede de los ejercicios de la OTSC por considerarlos inadecuados.

“Si Armenia decide 'de jure' retirarse de la OTSC, esto sucederá después de que Ereván registre que la OTSC abandonó Armenia. <...> No descarto que Armenia decida suspender o congelar su membresía en la OTSC”, afirmó el primer ministro.

Precisó que la organización hizo caso omiso al pedido de las autoridades del país de enviar un grupo de seguimiento.

Armenia no es un aliado de Rusia en el conflicto de Ucrania, subrayó Pashinyan en una conversación con CNN Prima News.

Según él, su país no puede darse el lujo de involucrarse en otros temas.

Pero Occidente considera al país un aliado de la Federación Rusa, mientras que Moscú ve que Ereván no apoya las operaciones militares en Ucrania.

“Resulta que en esta situación no somos aliados de nadie y, por lo tanto, somos vulnerables”, concluyó Pashinyan.

El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, en respuesta a esta declaración dijo que el Kremlin es consciente de "ciertos matices" en la actitud de Armenia hacia el conflicto en Ucrania. A pesar de esto, Moscú seguirá desarrollando relaciones con Ereván: ¿...?

