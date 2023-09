image.png El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

La vocera de la Casa Blanca defendió al presidente Biden, alegando que no estuvo involucrado en los asuntos comerciales de su hijo Hunter. Los demócratas también aseguran que las acusaciones son infundadas, y más bien es una ‘revancha política’ de los republicanos por los recientes procesamientos contra Donald Trump.

“Abrir un juicio político a pesar de que no hay evidencia de irregularidades por parte del presidente es simplemente carne roja para que la extrema derecha pueda seguir atacándolo sin fundamento”, escribió en X, Ian Sams, portavoz de supervisión e investigaciones de la Casa Blanca.

La investigación formal contra Biden será dirigida por el representante James Comer (R, Ky) del Comité de Supervisión, en coordinación con el representante Jim Jordan (R, Ohio), que es el presidente del Comité Judicial, y Jason Smith (R, Mo), presidente de Medios y Arbitrios.

Para este jueves está programada la reunión a puertas cerradas entre los miembros republicanos de la Cámara de Representantes para abordar el curso de las investigaciones que están realizando el Comité sobre el Poder Judicial y el Comité de Supervisión y Responsabilidad.

Los republicanos alegan también, en base a material encontrado en la laptop de Hunter y emails filtrados, que éste se habría aprovechado de los puestos de su padre (tráfico de influencias) para sellar acuerdos con entidades como Burisma, la empresa gasística ucraniana de cuya junta directiva formó parte (le pagaban más de 50.000 dólares al mes), tal como informó U24.

No obstante, los legisladores de la Cámara de Representantes tienen el poder de votar para autorizar o no una investigación de juicio político, lo que sería un primer paso que podría llevar a acusar formalmente al presidente Biden de irregularidades.

McCarthy ya enfrenta resistencia parlamentaria por parte de algunos moderados y demócratas, lo que pone en duda si tendrá los votos necesarios para la apertura formal de la investigación. Existe una grieta entre los republicanos de la Cámara de Representantes, ya que algunos no están de acuerdo sobre si McCarthy debería someter a votación la apertura de una investigación de impeachment.

"Si esa es una herramienta en la caja de herramientas que podemos utilizar para obtener más evidencia para el pueblo estadounidense, entonces la apoyaré", expresó la representante, la republicana Nancy Mace (Carolina del Sur) a la CNN. “El problema es que cuando se hace la investigación, ¿cómo se evita un juicio político real? Y eso pone en riesgo muchos escaños, particularmente para los republicanos que ganaron distritos de Biden”, añadió.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU develó este miércoles 10 de mayo que el actual mandatario Joe Biden recibió sospechosamente más de US$ 1 millón de un importante empresario rumano.

El presidente del Comité, el republicano James Comer, soltó que en épocas de Biden como vicepresidente, cuando asistió a Rumania y dio la pantomima de ‘clase magistral’ de política anticorrupción en simultáneo aceptaba sobornos del extranjero.

“Quiero ser claro: este comité está investigando los negocios turbios del presidente Biden y su familia que capitalizan el cargo público de Joe Biden y ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país… Creemos que el presidente ha estado involucrado en esto desde el principio, obviamente”, dijo James Comer.

En este memorando de 36 páginas, el Comité expone los registros de las transferencias bancarias que evidencian el traspaso monetario del extranjero a Joe Biden, a su hijo Hunter y a un socio comercial –o testaferro- del clan.

Es decir, entre noviembre del 2015 y 2017, se efectuó una transferencia bancaria de U$$3 millones desde la constructora Bladon Enterprises del rumano Gabriel Popoviciu al bufete de abogados Robinson Walker LLC, controlada por el socio comercial de Hunter, Rob Walker.

De ese monto de 3 millones de dólares, unos $ 1,038,627.08 –casi un tercio en partes iguales– se distribuyeron nuevamente a cuentas bancarias de Hunter Biden, a la nuera Hallie Biden y a otro miembro de la familia.

Una situación análoga sucedió en el 2017 con la firma china CEFC China Energy, que transfirió US$ 3 millones de la misma manera a Hunter, Hallie, el hermano mayor James Biden y a un Biden no identificado.

Nueve miembros del clan Biden habrían obtenido fondos de empresas extranjeras, recibiendo 80.000 dólares de ganacias ‘rumanas’, así lo refiere el memorando del Comité.

El Comité está preocupado por el patrón de la familia Biden de cortejar negocios en regiones del mundo en las que el entonces vicepresidente tuvo un papel descomunal e influyó en la política estadounidense

Específicamente Hallie Biden, la viuda del difunto hijo del actual presidente, recibió US$ 10,000 en el 2017 de la firma del buffet legal Walker antes mencionado que remiten a ingresos rumanos. Y más tarde, unos 25 mil dólares de transferencias de la compañía de energía china CEFC.

El empresario rumano Gabriel Popoviciu y propietario de Bladon Enterprises fue condenado a siete años de prisión en su país (2016) por apropiación por medio de corrupción y soborno de 224 hectáreas al norte de Bucarest (Baneasa Farms) que originalmente le habían sido concedidas por parte de privados, únicamente para construir un establecimiento educativo.

Pero la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) de Rumania finalmente tomó posesión del terreno que alberga a un gran centro comercial incautado (Baneasa Mall), un outlet de IKEA y la Embajada de Estados Unidos, ya que no califican como instituciones educativas, y entonces serán devueltas al donante privado.

En este panorama legal apareció Hunter Biden, a quien acudió el magnate rumano por sus servicios de abogado. El mismo hijo del presidente lo puso en contacto con el juez y ex director del FBI Louis Freeh, para que sea su defensor legal y asegurándole que influenciaría a la oficina anticorrupción de Rumania -en favor del empresario-, todo lo que salió a la luz por una computadora portátil 'abandonada' por Hunter que contenía los emails.

En Estados Unidos se acaba de destapar una olla que contiene acusaciones de lavado de dinero, polémicos fondos para investigación de armas biológicas, mails y transferencias, donde se lo involucra personalmente a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense. La duda por estas horas es si Joe Biden logrará tapar todo con la guerra entre Ucrania y Rusia, mediante discursos populistas.

Si bien hasta ahora todo se trataba de una discusión entre The Wall Street Journal y The New York Post (cercanos a los republicanos) vs. The New York Times (cercano a los demócratas), ahora se involucró la prensa británica. Fue Daily Mail, que en exclusivo disparó:

“La afirmación de Moscú de que Hunter Biden ayudó a financiar un programa de investigación de 'armas biológicas' militares estadounidenses en Ucrania es al menos parcialmente cierta, según nuevos correos electrónicos obtenidos exclusivamente por DailyMail.com.

El comandante de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia afirmó que había un "esquema de interacción entre las agencias del gobierno de EE. UU. y el fondo de inversión Rosemont Seneca, que está encabezado por Hunter Biden"

Los expertos en inteligencia dicen que las acusaciones del líder militar ruso fueron una estratagema de propaganda descarada para justificar la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin y sembrar la discordia en Estados Unidos.

Pero los correos electrónicos de la computadora portátil abandonada de Hunter muestran que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades que causan pandemias y que podrían usarse como armas biológicas.

También presentó a Metabiota a una empresa de gas ucraniana supuestamente corrupta, Burisma, para un 'proyecto científico' que involucra laboratorios de alto nivel de bioseguridad en Ucrania

Y aunque Metabiota es aparentemente una empresa de datos médicos, su vicepresidente envió un correo electrónico a Hunter en 2014 describiendo cómo podrían "afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia", un objetivo inusual para una empresa de biotecnología”.

Tras mostrar capturas de pantalla de los mails y comprobantes de transferencias entre cuentas, altamente comprometedoras para la familia Biden, el medio confirmó con contundencia:

“Los correos electrónicos y los datos del contrato de defensa revisados por DailyMail.com sugieren que Hunter tuvo un papel destacado en asegurarse de que Metabiota pudiera realizar su investigación de patógenos a solo unos cientos de millas de la frontera con Rusia.

Asesor de Burisma Vadym Pozharskyi. "Según tengo entendido, Metabiota fue un subcontrato del contactor principal del DoD B&V [Black & Veatch]", escribió en un correo electrónico en 2014. El proyecto se convirtió en un problema de seguridad nacional para Ucrania cuando las fuerzas rusas invadieron el país el mes pasado

Metabiota ha trabajado en Ucrania para Black & Veatch, un contratista de defensa estadounidense con estrechos vínculos con las agencias de inteligencia militar, que construyó laboratorios seguros en Ucrania que analizaban enfermedades mortales y armas biológicas”.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden.

E insiste:

“Hunter y sus colegas de su empresa de inversión Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) recaudaban habitualmente millones de dólares para empresas de tecnología, con la esperanza de que despegaran y les hicieran fortunas.

Metabiota era una de esas firmas. Los correos electrónicos entre Hunter y sus colegas discuten con entusiasmo cómo el monitoreo de datos médicos de la compañía podría convertirse en una herramienta esencial para los gobiernos y las empresas que buscan detectar brotes de enfermedades infecciosas.

El hijo del presidente y sus colegas invirtieron $500,000 en Metabiota a través de su firma Rosemont Seneca Technology Partners. Recaudaron varios millones de dólares de financiación para la empresa de gigantes de inversión como Goldman Sachs

Tal como informó Urgente24, The New York Times informó que, según personas familiarizadas con la investigación, los investigadores del FBI no habían podido establecer evidencia suficiente para una imputación sobre posibles delitos de lavado de dinero, incluso después de la incautación de una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Biden.

Desde entonces ocurrió un debate sobre esa computadora y los correos electrónicos de Hunter Biden. El diario New York Post lideró la ola informativa. En tanto, The New York Times devino en guardaespaldas de los Biden. También Twitter tuvo un desempeño nefasto.

La publicación del este artículo del Post en redes sociales fue censurado por Twitter, que más tarde bloqueó la cuenta del Post durante 7 días porque era “material hackeado” y que en Twitter esas cosas no se pueden publicar.

La verdad fue que Hunter Biden llevó esta computadora a un taller de reparación en el estado de Delaware en abril de 2019, y después de 1 año sin pasarla a buscar, la computadora pasó a posesión del servicio técnico, que la reparó y se la vendió al New York Post por una suma no revelada. Además, el Post les recomendó que enviaran una copia de todo al FBI.

Piden sacarle el Pulitzer a The New York Times

Por este motivo, Fox News, del trumpista Rupert Murdoch, decidió iniciar una campaña para que se le quite el Pulitzer al NYTimes:

El New York Times, llamado durante mucho tiempo el periódico de registro de Estados Unidos, se ha desviado demasiado hacia la izquierda a los ojos de algunos críticos, y el ejemplo más claro para ellos en la memoria reciente es su defensa del controvertido Proyecto 1619.

Dirigido por Nikole Hannah-Jones, el Proyecto 1619 tiene como objetivo "replantear" la historia de Estados Unidos a través de la lente de la esclavitud. Ganó un premio Pulitzer pero ha sido criticado por inexactitudes históricas, con un columnista del Times, Bret Stephens, llamándolo una "tesis en busca de evidencia". Hannah-Jones es abiertamente de izquierda y ha adoptado una postura muy defensiva ante cualquier crítica a su trabajo.

"Activismo" no es tradicionalmente una palabra asociada con el periodismo, pero para Hannah-Jones, autora del proyecto de 1619, son lo mismo. “Todo periodismo es activismo”, dijo a CBS News el año pasado.

Newt Gingrich llamó al proyecto una "campaña de propaganda sobre la raza", y el columnista del Washington Post, George Will, dijo que el proyecto era "malicioso" e "históricamente analfabeto".

El investigador principal de la Institución Hoover, Victor Davis Hanson, dijo a Fox News Digital que el Proyecto 1619 revela que al New York Times "no le importa la verdad", sino que "contrata y promueve a sus reporteros y editores con criterios de despertar (raza y género) en lugar de reportajes comprobados".

Continuó Hanson: Es la CNN del periodismo impreso y le ha hecho a su reputación lo que CNN le hizo a la suya propia: arruinarla por conveniencia política a corto plazo

“Ya no cree en el deber de informar hechos fácticos y da la bienvenida al libre intercambio de ideas, pero se ha convertido en un órgano de propaganda para lograr agendas de izquierda por cualquier medio necesario”, dijo.

Hunter #Biden (figlio Presidente Usa) ha garantito finanziamenti x milioni (anche da Goldman Sachs) a società Usa in Ucraina appaltatrice del Dip. Difesa, #Metabiota, specializzata in ricerca biotech su patogeni mortali: lo rivela esclusiva del Daily Mail https://t.co/rojUGREZRX — Maddalena Loy (@madforfree) March 26, 2022

Daily Mail y el camino a Wuhan

Según el diario británico Daily Mail, Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, prestó servicios a un contratista del Pentágono que estaba involucrado en proyectos biológicos en Ucrania, según correos electrónicos del propio Biden Jr., publicados el viernes 25/03 en el sitio web del Daily Mail.

Los correos electrónicos filtrados también muestran que un alto ejecutivo de la compañía médica Metabiota se acercó a Hunter Biden en 2014 sobre cómo la empresa podría contribuir a la "independencia cultural y económica de Rusia", lo que, según el Daily Mail, es un "objetivo inusual" para una empresa de biotecnología.

Daily Mail afirma que Biden Jr. fue fundamental para permitir que Metabiota realizara investigaciones sobre patógenos a solo unos kilómetros de la frontera con Rusia.

Sin embargo, fue Black & Veatch, contratista del Departamento de Defensa, cuyos servicios fueron proporcionados por Metabiota, el que construyó una serie de biolaboratorios en Ucrania para "estudiar agentes infecciosos o toxinas que pueden estar en el aire y causar infecciones potencialmente mortales", agregó el periódico.

Según Daily Mail, el hijo del actual presidente estadounidense invirtió US$ 500.000 en Metabiota a través del fondo controlado por Rosemont Seneca Thornton.

En 2016, Mary Gutieri, vicepresidenta de la compañía médica, que estaba a cargo de las operaciones de la firma en Ucrania, se reunió con funcionarios de los departamentos militares de Ucrania y EE. UU. para discutir "la cooperación en el campo de la vigilancia y prevención de enfermedades infecciosas especialmente peligrosas, incluidas las enfermedades zoonóticas en Ucrania y los países vecinos".

Daily Mail, citando informes del gobierno de EE. UU., afirmó que entre febrero de 2014 y noviembre de 2016, el Pentágono firmó contratos con Metabiota por valor de US$ 18,4 millones, de los cuales más de US$ 300.000 se destinaron a "proyectos de investigación" en Ucrania. El periódico señaló que Metabiota también tiene estrechos vínculos con el Instituto de Virología de Wuhan.

