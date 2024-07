Internas Uruguay: Los elegidos de Lacalle Pou y Mujica se enfrentarán en octubre

El exintendente de Canelones eligió como compañera de fórmula a Cosse argumentado: “Hay que desterrar la idea de que el que gana aplasta al otro”.

"Somos el cambio, que está lejos de entenderse como una demolición, no vamos a caer en el berretín de quienes vienen a refundar todo, empezando todo desde cero". Y prometió, en caso de ser gobierno, que luchará contra la corrupción, no forzará cifras "para no complacer a nadie" y será transparente.

image.png El opositor Frente Amplio, con 430.000 se coronó como el partido más votado.

El partido oficialista en el último tiempo ha perdido cierto apoyo popular por un escándalo por espionaje y tráfico de influencias en el que ha sido condenado el ex secretario personal de Lacalle y otro en el que un senador del partido fue condenado por abuso de menores.

A pesar de la victoria de Orsi, según El Observador, el expresidente José Mujica criticó las elecciones internas de 2024. Resaltó que se necesita "un régimen más controlado" o que sean "obligatorias" debido a la baja participación y a que, a su juicio, hay militantes de partidos que se meten en otras internas.

"Este régimen da para cualquier cosa hay que hacer obligatoria o controlado, afiliado o algo de eso. Porque esto no es ni chicha ni limonada”. Asimismo, para él hay militantes blancos que votaron al Frente Amplio "para que salga fulana".

Partido Colorado

El Partido Colorado, uno de los cinco socios de la coalición de cinco partidos que gobierna a Uruguay desde el 1 de marzo de 2020, consiguió unos 103.000 votos y eligió a Andrés Ojeda (40%) que se impuso sobre sobre Robert Silva (23%) Gabriel Gurméndez (18,4%) y Tabaré Viera (17.7%).

A diferencia de los otros dos partidos, el Colorado muy atomizado aún no definió la fórmula presidencial y este lunes se juntará en una reunión con sus correligionarios decidirán si cierra con un Ojeda-Silva.

image.png El Partido Colorado eligió a Andrés Ojeda (40%).

“Quizá el mensaje central para el día de hoy, el más importante y el más profundo, es que hoy termina la interna de los partidos políticos y para quienes nos sentimos nativos coalicionistas hoy empieza la interna de la coalición de Gobierno”, expresó Ojeda.

Varios candidatos del Partido Colorado han dicho que se unirían detrás del candidato del Partido Nacional para evitar que la centro-izquierda vuelva al poder.

Estas elecciones sin dudas confirmaron nuevos liderazgos en las principales fuerzas que se medirán en las elecciones nacionales en Octubre. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos el 27 de octubre (algo que pronostican las encuestas), un balotaje será realizado el 19 de noviembre. Según las encuestadoras, el próximo presidente de Uruguay será el oficialista Álvaro Delgado o el opositor Yamandú Orsi.

