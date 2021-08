Interna vaticana: Papa Francisco respondió a ortodoxos

Muchas lamentaciones sobre el papa Francisco: no tendría la mirada bondadosa de Juan XXIII, es más, sus miradas te dejan frío; no tendría el sutil razonamiento y la prudencia de Pablo VI, más aún, sus “salidas” ponen en crisis la diplomacia vaticana; no tendría la energía y la afabilidad de Juan Pablo II, sino que aparece con paso lento y solitario; no tendría la doctrina sistemática y segura de Benedicto XVI, sino que se presenta demasiado creativo y exploratorio de nuevos caminos, con la mirada en el presente prefiriendo a la pacífica esfera el desorientador poliedro. A todo eso no se le perdona el hecho de ser jesuita. Sin embargo, el papa Francisco puede ser considerado como la realización de una profecía de San Juan Pablo II Muchas lamentaciones sobre el papa Francisco: no tendría la mirada bondadosa de Juan XXIII, es más, sus miradas te dejan frío; no tendría el sutil razonamiento y la prudencia de Pablo VI, más aún, sus “salidas” ponen en crisis la diplomacia vaticana; no tendría la energía y la afabilidad de Juan Pablo II, sino que aparece con paso lento y solitario; no tendría la doctrina sistemática y segura de Benedicto XVI, sino que se presenta demasiado creativo y exploratorio de nuevos caminos, con la mirada en el presente prefiriendo a la pacífica esfera el desorientador poliedro. A todo eso no se le perdona el hecho de ser jesuita. Sin embargo, el papa Francisco puede ser considerado como la realización de una profecía de San Juan Pablo II