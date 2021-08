Tensión en el Vaticano: Instalan renuncia del Papa Francisco

En el Vaticano, cada vez se insiste más en un nuevo cónclave. De hecho, el Papa Francisco habría expresado su intención de irse. El próximo mes de diciembre, entre otras cosas, cumplirá 85 años, que es la misma que tenía Benedicto XVI en el momento de su dimisión. Pero el motivo de la renuncia de Bergoglio no sería principalmente su edad, sino el estado de salud que cobró protagonismo de forma repentina e inesperada con la cirugía del pasado 4 de julio en el Hospital Gemelli. En realidad no habría sido una intervención planificada (se dice que ni siquiera el secretario de Estado, el cardenal Parolin, sabía de la hospitalización). Además, parece que a los médicos de Gemelli les hubiera gustado mantener al Papa en el hospital por más tiempo En el Vaticano, cada vez se insiste más en un nuevo cónclave. De hecho, el Papa Francisco habría expresado su intención de irse. El próximo mes de diciembre, entre otras cosas, cumplirá 85 años, que es la misma que tenía Benedicto XVI en el momento de su dimisión. Pero el motivo de la renuncia de Bergoglio no sería principalmente su edad, sino el estado de salud que cobró protagonismo de forma repentina e inesperada con la cirugía del pasado 4 de julio en el Hospital Gemelli. En realidad no habría sido una intervención planificada (se dice que ni siquiera el secretario de Estado, el cardenal Parolin, sabía de la hospitalización). Además, parece que a los médicos de Gemelli les hubiera gustado mantener al Papa en el hospital por más tiempo