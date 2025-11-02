urgente24
LOS DICHOS DE XI

Xi Jinping pide una "globalización inclusiva" tras sellar tregua con Trump

Ahora defensor del libre comercio Xi Jinping llama a reformular las reglas mundiales: osado, pide a Trump políticas inclusivas

02 de noviembre de 2025 - 08:40
Xi Jinping llama a reformar las reglas internacionales para lograr una globalización más justa y moderna, aunque las tensiones persisten

Tras sellar una tregua comercial con Donald Trump en Busan, Xi Jinping abogó en la cumbre de APEC por una "globalización inclusiva" y una cooperación más abierta. Su discurso buscó reposicionar a China como defensor del libre comercio, en medio de tensiones internacionales y esfuerzos por estabilizar la economía mundial, según The WSJ.

image
Xi Jinping: "Debemos trabajar por un crecimiento abierto y ganar-ganar, que genere beneficios comunes para todos los países."

Textuales de Xi

  • "Debemos trabajar por un crecimiento abierto y ganar-ganar, que genere beneficios comunes para todos los países."
  • "Debemos avanzar hacia una globalización inclusiva y compartida, basada en la cooperación y en el acceso equitativo al desarrollo.":
  • "El futuro del comercio mundial dependerá de una reforma profunda de las reglas internacionales para garantizar que la globalización sea más equitativa, moderna e inclusiva."

Post tregua con Trump

Trump y Xi alcanzaron un acuerdo temporal en Busan, que suspende nuevos aranceles y detiene medidas sobre tierras raras. Este entendimiento busca crear un entorno estable para el comercio global y evitar que la rivalidad se extienda a otros ámbitos estratégicos.

Globalización inclusiva

En la cumbre del APEC en Corea del Sur, el líder chino planteó avanzar hacia un sistema de comercio más abierto y cooperativo, basado en principios de cooperación y igualdad, en contraste con el proteccionismo que predominó en años recientes.

En ese marco, Xi se reunió con diferentes líderes para fortalecer relaciones bilaterales, incluyendo a Canadá y Japón, en un intento de proyectar estabilidad y consolidar la influencia de China en la región, en medio de un escenario de incertidumbre global.

Expertos consideran que la tregua representa una pausa táctica en una relación aún marcada por tensiones estructurales. Xi llama a reformar las reglas internacionales para lograr una globalización más justa y moderna, aunque las tensiones persisten.

