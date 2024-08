Radicalización online, Taylor Swift y los yihadistas

taylor-swift-cancelado (1).jpg Taylor Swift, notificación de concierto cancelado

Isis y su pedagogía online

Los vecinos del joven de 19 años relataron que en principio fueron desalojados aquel día de sus domicilios por un posible escape de gas. Jamás previeron la realidad, porque el joven implicado les parecía amigable. Es más, uno de los pocos indicios que apuntaban a una posible radicalización era que recientemente se había dejado crecer la barba. Cuando se le preguntó por qué había cambiado su apariencia, su abogado dijo: "Quería estar genial".

La abogada Ina-Christin Stiglitz dijo a Reuters que el joven sólo había estado involucrado con ISIS durante el último mes. "Le interesó", dijo, sugiriendo que su cliente no había tenido realmente intención de llevar a cabo un ataque serio. "Simplemente estaba jugando con ideas", dijo. "Dice que la bomba no era de la calidad suficiente y que no habría funcionado". Había investigado en línea sobre cómo construir una bomba, añadió.

El canciller Karl Nehammer dijo anteriormente que las agencias de inteligencia de Austria deberían tener mayor poder para monitorear las comunicaciones en las aplicaciones de mensajería para detener a los extremistas.

La ciudad en el centro de un complot contra la adolescente Taylor Swift se sorprende por la radicalización en línea

El adolescente que, según las autoridades austriacas, planeaba desatar un "baño de sangre" en un concierto de Taylor Swift en Viena esta semana, mostró recientemente indicios de estar radicalizado en Internet y cometer actos de violencia, según personas que lo conocían.

Los medios austriacos identificaron al joven de 19 años como Beran A. y, según dijeron los vecinos, era reservado pero amigable antes de su arresto esta semana, que lo puso en los titulares internacionales cuando las autoridades anunciaron que habían frustrado el ataque planeado .

Sus vecinos de Ternitz, una pequeña ciudad a unos 80 kilómetros al suroeste de Viena no podían creer en lo sucedido. Arguyeron que su vecino era completamente amigable y respetuoso. Pero, los funcionarios austriacos a cargo de la investigación dijeron que la autorradicalización en línea del joven se había producido rápidamente, lo que lo llevó a jurar un juramento al ISIS en un video y decirle a la gente que tenía "grandes planes" después de dejar su trabajo el mes pasado

Descrito como el principal impulsor del plan para atacar un estadio de fútbol donde Swift iba a iniciar el jueves una misión de tres días en Viena, era el mayor de los cuatro adolescentes detenidos hasta el momento por la policía ; los otros tienen 18, 17 y 15 años.

"La lección es que es difícil evitar que alguien se radicalice en Internet", dijo.

Viena: la canciller de Austria insta a vigilar más las aplicaciones

La canciller de Austria dijo hoy, 11/8 en las primeras horas del día, que las agencias de inteligencia de su país deberían tener mayor poder para monitorear las comunicaciones en aplicaciones de mensajería para detener a los extremistas después de que un ataque suicida planeado en un concierto de Taylor Swift en Viena fuera frustrado esta semana.

La noticia del ataque planeado ha reavivado el debate sobre las estrictas restricciones que tiene Austria en comparación con otras naciones occidentales en el monitoreo de las comunicaciones de mensajería, justo cuando el país se prepara para una elección el 29 de septiembre.

"Realmente necesitamos que nuestras agencias se actualicen técnicamente para que estén en igualdad de condiciones con los terroristas, con el crimen organizado, para que podamos combatirlos", dijo el canciller Karl Nehammer en una entrevista con el periódico alemán Bild.

"Es vital que los servicios de mensajería como WhatsApp, Signal y Telegram puedan ser descifrados para las autoridades de seguridad, bajo supervisión judicial, mientras se defiende el estado de derecho", agregó Nehammer, quien busca la reelección el próximo mes.

Nehammer, quien dijo que Austria recibió una información de un servicio de inteligencia extranjero sobre el ataque planeado al Swift, dijo que hasta ahora los principales sospechosos en el caso habían sido capturados.

En la confesión del "aprendiz de yihadista" de 19 años se indica que, además de los explosivos, pretendían atacar con armas blancas a los seguidores de Swift que se encontraban a las afueras del estadio donde se iba a celebrar el concierto. El objetivo, según Haijawi-Pirchner, era “matarse a sí mismo y a una gran multitud en el concierto de hoy o mañana”. El director del DSN indicó que aunque no hay más sospechosos, es posible que personas en el entorno de los detenidos supieran de sus planes y que es necesario seguir indagando.

Otras lecturas de Urgente24

Gabriel Solano: "Lo de Alberto es parte de la degradación política del peronismo"

Woke' Thomas Bach lo consiguió: La 5αR2D Imane Khelif es medalla de oro

Chiara Páez: El femicidio que fundó el Ni Una Menos sufrió un revés judicial

Nicolás Maduro aferrado al poder: "Machado terrorista y prófuga de la justicia"

Accidente aéreo en San Pablo: "Posible congelamiento en las alas"