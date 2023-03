La Hora de la Conspiración: La esperanza no se pierde

Estoy convencido que tenemos pocos elementos de juicio para tener esperanza sobre un cambio de gobierno con nuevo signo en Venezuela. Hoy gobierna el miedo, el “por lo menos” y el “algo es algo”. Lo más terrible del miedo no es la amenaza que produce, sino la distancia que existe entre la amenaza y la solución, la incapacidad para determinar la salida. Los peligros no dependen de su naturaleza o su tamaño sino de la ausencia de confianza en las defensas disponibles. De esta forma, no se pueden construir soluciones colectivas ni encontrar vías de cambio efectivas en un plazo prudencial. Es por esto que considero que hay 2 vías claras para la solución de la crisis: