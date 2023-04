La filtración de docenas de documentos de la inteligencia estadounidense (NSA, CIA, etc.) y del Pentágono ya se ha convertido en "la brecha más grave en años en el sistema de seguridad nacional de Washington", según The Guardian. Al mismo tiempo, el alcance del daño causado aún no está claro: otros archivos no se pudieron encontrar todavía. Pero Ucrania no puede darse por agraviado: depende USA en todo.