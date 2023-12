Evidencia de que el periodista de Reuters murió por fuego israelí

El TNO concluyó finalmente que la gran pieza de metal era la aleta trasera de un proyectil de tanque de 120 mm disparado por un cañón de tanque liso colocado a 1,34 kilómetros de distancia de los reporteros, al otro lado de la frontera libanesa.

Tales tanques son usados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ya que los terroristas de la Hezbollah (que operan en el Líbano) no poseen vehículos blindados y sólo cuentan con misiles/cohetes/drones que lanzan en solidaridad con Hamas, o bien fusiles y armas largas.

image.png Issam Abdallah en el Líbano (Reuters)

Ahora bien, Reuters presentó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sus conclusiones de que los proyectiles de los tanques fueron disparados por sus tanques desde dentro de Israel y preguntó si sabían que disparaban a periodistas.

El teniente coronel Richard Hecht, portavoz internacional de las FDI, dijo: "No atacamos a los periodistas", y no efectuó otro comentario.

Pero sus reservistas en los tanques ¿acaso no vieron al grupo de siete periodistas de AFP, Al Jazeera y Reuters que vestían chalecos antibalas azules y cascos, la mayoría con la palabra "PRENSA" escrita en letras blancas?

"La evidencia que tenemos ahora, y que hemos publicado hoy, muestra que la tripulación de un tanque israelí mató a nuestro colega Issam Abdallah", dijo la editora en jefe de Reuters, Alessandra Galloni.

Condenamos el asesinato de Issam. Pedimos a Israel que explique cómo pudo haber sucedido esto y que haga rendir cuentas a los responsables de su muerte y de las heridas de Christina Assi de la AFP, a nuestros colegas Thaier Al-Sudani y Maher Nazeh, y a los otros tres periodistas Condenamos el asesinato de Issam. Pedimos a Israel que explique cómo pudo haber sucedido esto y que haga rendir cuentas a los responsables de su muerte y de las heridas de Christina Assi de la AFP, a nuestros colegas Thaier Al-Sudani y Maher Nazeh, y a los otros tres periodistas

Embed Israel mató a un periodista de @Reuters e hirió a otros seis al dispararles desde un tanque



El proyectil amputó una pierna a la fotógrafa de la Agencia France Press, Christina Assi. pic.twitter.com/vsV4MH3oKU — Canal 44 (@CANAL44TV) December 7, 2023

Coincidiendo con la investigación de Reuters, la organización por los DD.HH. Human Rights Watch asegura que los ataques a los periodistas "parecen deliberados" de parte de los tanques israelíes.

"Los relatos de los testigos y las pruebas en vídeo y fotografías que Human Rights Watch verificó indican que los periodistas estaban bien alejados de las hostilidades en curso, claramente identificables como miembros de los medios de comunicación, y habían permanecido inmóviles durante al menos 75 minutos antes de ser alcanzados por dos ataques consecutivos", dice el informe.

"Las declaraciones de los testigos y el análisis de audio de vídeos realizados por dos equipos de expertos consultados por Human Rights Watch, incluido el grupo no gubernamental Earshot y un experto con sede en Estados Unidos, identificaron la presencia de un vehículo aéreo no tripulado propulsado por hélice antes del primer ataque", explica Human Right Watch.

El vehículo dio vueltas cerca de la posición de los periodistas 11 veces en los 25 minutos previos a los ataques. Un tercer análisis realizado por un grupo de expertos en audio del Reino Unido encontró que el sonido era consistente con el de un motor eléctrico que rodeaba la posición de los periodistas antes del primer ataque El vehículo dio vueltas cerca de la posición de los periodistas 11 veces en los 25 minutos previos a los ataques. Un tercer análisis realizado por un grupo de expertos en audio del Reino Unido encontró que el sonido era consistente con el de un motor eléctrico que rodeaba la posición de los periodistas antes del primer ataque

Más contenido en Urgente24:

Banco Nación anuncia 12 cuotas sin interés: Cuándo comprar

Chau a las tarjetas de crédito y débito convencionales: Cómo serán en 2024

Estafas en alza: Cuenta DNI y Mercado Pago bajo amenaza

La paradisíaca playa de Argentina con arena blanca y aguas claras

La playa soñada de Buenos Aires que muy pocos conocen